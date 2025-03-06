Бени Макуана останется в Украине, поскольку перешел из Полесья в ЛНЗ

Бени Макуана. Фото: "Полесье"

Перед закрытием трансферного окна в Украине левый вингер "Полесья" Бени Макуана нашел новую команду. Он продолжит играть в Украине еще на год.

О предстоящем переходе Макуана сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Бени Макуана. Фото: "Полесье"

Новая команда для Макуана

По информации источника, Макуана станет футболистом черкасского "ЛНЗ". При этом, речь пока идет об аренде до 31 декабря 2025 года.

Источник сообщил, что Бени уже две недели находился в клубе, где набирал форму, поскольку пропустил тренировочный сбор "Полесья".

Сейчас Макуана уже подписал контракт и вскоре будет заявлен за команду. На матч следующего тура с "Динамо" он не был заявлен.

Отмечается, что аренда конголезца будет платной, но ее сумма не сообщается.

В составе "Полесья" за два сезона Макуана провел 27 матчей, где забил четыре гола и сделал три асиста.

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