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Макуана вирішив забути про Полісся та Україну як про страшний сон

14 січня 2025 18:46
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Конфлікт Бені Макуани з Поліссям — футболіст видалив згадки про клуб
Бені Макуана. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У житомирському "Поліссі" триває конфлікт між керівництвом клубу та вінгером Бені Макуаною. Футболіст, який минулого сезону був найважливішим гравцем клубу, нинішнього хоче його покинути.

У Instagram футболіст видалив усі згадки про клуб та Україну.

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Після того як з'явилася інформація про те, що функціонер клубу Володимир Тесля відібрав у Макуани паспорт і не відпускав його у відпустку, у клубі звинуватили гравця в наклепі.

Макуана після публікації, де його звинуватили у брехні та погрожували судом, вирішив видалити всі спогади про "Полісся" та Україну. Не стало навіть слізливого прощання з клубом, яке той написав у січні.

Зазначимо, що 22-річний конголезець у поточному сезоні зіграв сім матчів, де не відзначався гольовими діями.

Чинний контракт Макуани з "Поліссям" діє до літа 2028 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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