Конфликт Бени Макуаны с Полесьем – футболист удалил упоминания о клубе

Макуана решил забыть о Полесье и Украине как о страшном сне
В житомирском "Полесье" продолжается конфликт между руководством клуба и вингером Бени Макуаной. Футболист, который в прошлом сезоне был важнейшим игроком клуба, в нынешнем хочет его покинуть.
В Instagram футболист удалил все упоминания об клубе и Украине.
Макуана вычеркнул "Полесье" из своей жизни
После того как появилась информация о том, что функционер клуба Владимир Тесля отобрал у Макуаны паспорт и не отпускал его в отпуск, в клубе обвинили игрока в клевете.
Макуана после публикации, где его обвинили во вранье и угрожали судом, решил удалить все воспоминания об "Полесье" и Украине. Не стало даже слезливого прощания с клубом, написанного в январе.
Отметим, что 22-летний конголезец в текущем сезоне сыграл семь матчей, где не отличался голевыми действиями.
Действующий контракт Макуаны с "Полесьем" действует до лета 2028 года. Авторитетный статистический порта "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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