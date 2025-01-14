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Макуана решил забыть о Полесье и Украине как о страшном сне

14 января 2025 18:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Конфликт Бени Макуаны с Полесьем – футболист удалил упоминания о клубе
Бени Макуана. Фото: "Полесье"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В житомирском "Полесье" продолжается конфликт между руководством клуба и вингером Бени Макуаной. Футболист, который в прошлом сезоне был важнейшим игроком клуба, в нынешнем хочет его покинуть.

В Instagram футболист удалил все упоминания об клубе и Украине.

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Макуана вычеркнул "Полесье" из своей жизни

После того как появилась информация о том, что функционер клуба Владимир Тесля отобрал у Макуаны паспорт и не отпускал его в отпуск, в клубе обвинили игрока в клевете.

Макуана после публикации, где его обвинили во вранье и угрожали судом, решил удалить все воспоминания об "Полесье" и Украине. Не стало даже слезливого прощания с клубом, написанного в январе.

Отметим, что 22-летний конголезец в текущем сезоне сыграл семь матчей, где не отличался голевыми действиями.

Действующий контракт Макуаны с "Полесьем" действует до лета 2028 года. Авторитетный статистический порта "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб в Италии.

Президент украинского футбольного клуба отдал свою жизнь за независимость Украины.

Молодой полузащитник киевского "Динамо" может перейти за солидные средства в другой клуб.

Украинская ассоциация футбола назвала новых главных тренеров для сборных Украины.

скандал футбол УПЛ Полесье Бени Макуана

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