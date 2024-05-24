Маліновський чекає на зміни в Італії — що вирішили у Дженоа

Руслан Маліновський під час матчу за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Півзахисник італійського "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський пропустив частину цього сезону через травму. Попри це, гравцеві вдалося закріпитися в основному складі "грифонів".

У "Дженоа" ухвалили рішення про майбутнє українського футболіста, повідомляє Il Secolo XIX.

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Руслан Маліновський повернувся до італійської Серії А перед стартом сезону 2023/2024. "Дженоа" орендував 31-річного футболіста у французького "Марселя", а потім викупив контракт футболіста.

Руслан Маліновський із партнерами по команді. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Маліновський залишиться у "Дженоа"

Італійський клуб розглядав варіант із можливим продажем Руслана під час літнього міжсезоння. Однак у результаті було ухвалено рішення залишити українця в команді та наступного сезону. Те саме стосується і Жуніора Месіаса. У "Дженоа" розраховують, що у новій кампанії ці півзахисники зуміють уникнути травм та допоможуть команді зайняти вище місце у турнірній таблиці.

За підсумками нинішнього сезону "Дженоа" вже не підніметься вище 11 місця в Серії А. Руслан Маліновський зіграв у складі "грифонів" 29 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та зробив 2 результативні передачі.

Контракт Маліновського із "Дженоа" діє до літа 2027 року.

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