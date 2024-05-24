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Малиновский ждет перемен в Италии — что решили у Дженоа

24 мая 2024 13:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский ждет перемен в Италии — что решили у Дженоа
Руслан Малиновский во время матча за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы. Несмотря на это игроку удалось закрепиться в основном составе "грифонов".

В "Дженоа" приняли решение о будущем украинского футболиста, сообщает Il Secolo XIX

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Руслан Малиновский вернулся в итальянскую Серию А перед стартом сезона 2023/2024. "Дженоа" арендовал 31-летнего футболиста у французского "Марселя", а затем выкупил контракт футболиста. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский с партнерами по команде. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Малиновский останется в "Дженоа" 

Итальянский клуб рассматривал вариант с возможной продажей Руслана во время летнего межсезонья. Однако в итоге было принято решение оставить украинца в команде и на следующий сезон. То же самое касается и Жуниора Мессиаса. В "Дженоа" рассчитывают, что в новой кампании эти полузащитники сумеют избежать травм и помогут команде занять более высокое место в турнирной таблице. 

По итогам нынешнего сезона "Дженоа" уже не поднимется выше 11 места в Серии А. Руслан Малиновский сыграл в составе "грифонов" 29 поединков, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.  

Контракт Малиновского с "Дженоа" действует до лета 2027 года. 

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Руслан Малиновский

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