Малиновский ждет перемен в Италии — что решили у Дженоа

Руслан Малиновский во время матча за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы. Несмотря на это игроку удалось закрепиться в основном составе "грифонов".

В "Дженоа" приняли решение о будущем украинского футболиста, сообщает Il Secolo XIX.

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Руслан Малиновский вернулся в итальянскую Серию А перед стартом сезона 2023/2024. "Дженоа" арендовал 31-летнего футболиста у французского "Марселя", а затем выкупил контракт футболиста.

Руслан Малиновский с партнерами по команде. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Малиновский останется в "Дженоа"

Итальянский клуб рассматривал вариант с возможной продажей Руслана во время летнего межсезонья. Однако в итоге было принято решение оставить украинца в команде и на следующий сезон. То же самое касается и Жуниора Мессиаса. В "Дженоа" рассчитывают, что в новой кампании эти полузащитники сумеют избежать травм и помогут команде занять более высокое место в турнирной таблице.

По итогам нынешнего сезона "Дженоа" уже не поднимется выше 11 места в Серии А. Руслан Малиновский сыграл в составе "грифонов" 29 поединков, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Малиновского с "Дженоа" действует до лета 2027 года.

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