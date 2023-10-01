Маліновський віддав передгольовий пас, але отримав одну з найнижчих оцінок у "Дженоа"

Руслан Маліновський на тренуванні. Фото: Twitter/malinovskyi18

В рамках 7-го туру італійської Серії А "Дженоа" на виїзді втратив перемогу з "Удінезе" та зіграв внічию 2:2. Руслан Маліновський провів на полі 67 хвилин, взяв участь в одній з атак, а другий гол “грифони” пропустили вже після його відходу з поля.

Подробиці виступу українця в черговому матчі Серії А, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Маліновський допоміг забити Гудмудссону свій третій гол у матчі. Допоміг рикошет, після якого сфера влетіла у верхній ближній кут.

Одразу після перерви українець опинився на газоні і довго не міг прийти до тями. Зрештою, на 67-й хвилині його замінили на Кутлу.

Третій знизу

Аналітичний портал SofaScore оцінив гру 30-річного українця в 6,3 бали. Нижче лише у двох гравців Хапса та Вінтера. Проти "зебр" Руслан виконав 21 точну передачу (з 28, тобто показник точності склав 75%), 33 рази доторкнувся до м'яча та наніс 1 удар по воротах "Удінезе".

Sofascore Скрін

"Я грав у збірній України на цій позиції, я волію грати на ній. Мені треба навчитися грати тут, адже кожна команда різна. Я намагаюся грати краще у кожному матчі. Васкес зробив хороший підкат, а після удару ми забили важливий гол", — сказав після матчу Руслан.

Цей матч став 5-м для Маліновського у футболці "Дженоа". Загалом у цій кампанії чемпіонату Італії півзахисник відіграв 211 хвилин.

Нагадаємо, Мудрик, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець.

Де Брюйне замінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну на бельгійця.

Чому Циганков не вийшов на 2-й тайм гри з "Реалом": це вплине на збірну України.

Топ спортсменів, які пішли захищати Україну: вони не побоялися.

Циганков і Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.