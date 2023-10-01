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Малиновский отдал предголевой пас, но получил одну из самых низких оценок в "Дженоа"

1 октября 2023 22:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский отдал предголевой пас, но получил одну из самых низких оценок в "Дженоа"
Руслан Малиновский на тренировке. Фото: Twitter/malinovskyi18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде упустил победу с "Удинезе" и сыграл вничью 2:2. Руслан Малиновский провел на поле 67 минут, принял участие в одной из атак, а второй гол "грифоны" пропустили уже после его ухода с поля.

Подробности выступления украинца в очередном матче Серии А, в материале Новини.LIVE.

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Сразу после перерыва украинец оказался на газоне и долго не мог прийти в себя. Наконец, на 67-й минуте его заменили на Кутлу.

Третий снизу

Аналитический портал SofaScore оценил игру 30-летнего украинца в 6,3 балла. Ниже всего у двух игроков Хапса и Винтера. Против "зебр" Руслан выполнил 21 точную передачу (из 28, то есть показатель точности составил 75%), 33 раза прикоснулся к мячу и нанес 1 удар по воротам "Удинезе".

малиновский
Sofascore Скрин

"Я играл в сборной Украины на этой позиции, я предпочитаю играть на ней. Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная. Я стараюсь играть лучше в каждом матче. Васкес сделал хороший подкат, а после удара мы забили важный гол", — сказал после матча Руслан.

Этот матч стал 5-м для Малиновского в футболке "Дженоа". В общей сложности в этой кампании чемпионата Италии полузащитник отыграл 211 минут.

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