Маліновський та Ребров — відомо, як гравець ставиться до тренера

Гравець збірної України та італійського "Дженоа" Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Гравець збірної України та італійського "Дженоа" Руслан Маліновський продовжує відновлення від важкої травми, яку він отримав у вересні минулого року. Зараз він вже працює з командою на тренуваннях, але про точну дату повернення поки що мовчить.

Руслан Маліновський в інтерв'ю Tribuna.com розповів, як оцінює виступи збірної України, а також про ставлення та роботу із нинішнім тренером збірної Сергієм Ребровим.

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За його словами, у збірній зараз дуже класний колектив. І це можуть оцінити навіть ті, хто менше грають.

Що сказав Маліновський

За його словами, у збірній підібрався дуже хороший колектив. Всі працюють і намагаються показати себе. Також у команді дуже багато молодих хлопців.

Маліновський також зазначив, що у нього були та є чудові відносини з Сергієм Ребровим.

"У кожного тренера свій підхід і своє бачення футболу. Футболіст повинен бути професіоналом і бути готовим зіграти стільки, скільки бачить тренер. Він краще бачить, хто з усієї обойми гравців підходить під його стиль футболу, і вирішує, хто повинен грати", — підкреслив він.

Футболіст додав, що "завжди приїжджає у збірну та віддає максимум".

"А те, що десь менше виходить грати, то це рішення тренера. Завжди поважаю тренерське рішення і роблю від себе максимум, щоб отримати більше часу", — резюмував він.

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