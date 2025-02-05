Малиновский и Ребров — известно, как игрок относится к тренеру

Игрок сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Игрок сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский продолжает восстановление от тяжелой травмы, которую он получил в сентябре прошлого года. Сейчас он уже работает с командой на тренировках, но о точной дате возвращения пока что молчит.

Руслан Малиновский в интервью Tribuna.com рассказал, как оценивает выступления сборной Украины, а также об отношении и работе с нынешним тренером сборной Сергеем Ребровым.

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По его словам, в сборной сейчас очень классный коллектив. И это могут оценить даже те, кто меньше играют.

Что сказал Малиновский

По его словам, в сборной подобрался очень хороший коллектив. Все работают и стараются показать себя. Также, в команде очень много молодых ребят.

Малиновский также отметил, что у него были и есть отличные отношения с Сергеем Ребровым.

"У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько видит тренер. Он лучше видит, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола, и решает, кто должен играть", — подчеркнул он.

Футболист добавил, что "всегда приезжает в сборную и отдает максимум".

"А то, что где-то меньше получается играть, то это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени", — резюмировал он.

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