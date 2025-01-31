Маліновський порадував новиною перед матчем України та Бельгії

Італійський клуб "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18

У італійському "Дженоа" повідомили хорошу новину для українських фанатів футболу. Вона також порадує тренера збірної України Сергія Реброва.

Гравець збірної України та "Дженоа" Руслан Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє пресслужба італійського клубу.

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Маліновський отримав важку травму у вересні 2024 року. З тих пір він проходив активне відновлення під наглядом лікарів "Дженоа".

Повернення Маліновського

У італійському клубі показали декілька кадрів з тренування команди, на яких видно, як Руслан Маліновський активно працює з м'ячем.

Українець приєднався до команди наприкінці січня 2024 року. Він встиг зіграти за "Дженоа" 36 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.

Таким чином, є шанси сподіватись, що Маліновський зможе допомогти збірній України у матчах плей-оф проти збірної Бельгії, які відбудуться у березні цього року.

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