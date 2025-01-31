Малиновский порадовал новостью перед матчем Украины и Бельгии

В Дженоа помогли сборной Украины перед матчем с Бельгией
В итальянском "Дженоа" сообщили хорошую новость для украинских фанатов футбола. Она также порадует тренера сборной Украины Сергея Реброва.
Игрок сборной Украины и "Дженоа" Руслан Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Малиновский получил тяжелую травму в сентябре 2024 года. С тех пор он проходил активное восстановление под наблюдением врачей "Дженоа".
Возвращение Малиновского
В итальянском клубе показали несколько кадров с тренировки команды, на которых видно, как Руслан Малиновский активно работает с мячом.
Украинец присоединился к команде в конце января 2024 года. Он успел сыграть за "Дженоа" 36 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Таким образом, есть шансы надеяться, что Малиновский сможет помочь сборной Украины в матчах плей-офф против сборной Бельгии, которые состоятся в марте этого года.
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