Малиновский порадовал новостью перед матчем Украины и Бельгии

Итальянский клуб "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18

В итальянском "Дженоа" сообщили хорошую новость для украинских фанатов футбола. Она также порадует тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Игрок сборной Украины и "Дженоа" Руслан Малиновский вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

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Малиновский получил тяжелую травму в сентябре 2024 года. С тех пор он проходил активное восстановление под наблюдением врачей "Дженоа".

Возвращение Малиновского

В итальянском клубе показали несколько кадров с тренировки команды, на которых видно, как Руслан Малиновский активно работает с мячом.

Украинец присоединился к команде в конце января 2024 года. Он успел сыграть за "Дженоа" 36 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Таким образом, есть шансы надеяться, что Малиновский сможет помочь сборной Украины в матчах плей-офф против сборной Бельгии, которые состоятся в марте этого года.

Напомним, капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский может уйти из клуба. Игрок, по данным СМИ, давно хотел попробовать себя в Европе.

Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что имел разговор с игроками после последнего матча Лиги Европы. А сейчас планирует усиление команды.

Игрок сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный уже летом может сменить клуб. Им интересуются очень много известных клубов.

Один из грандов испанского футбола подписал молодого украинского таланта. Он должен усилить вратарскую позицию.