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Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

4 грудня 2024 21:08
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Мамардашвілі спершу підтримав протест в Грузії, а потім не зіграє за Валенсію
Георгій Мамардашвілі. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

"Валенсія" у другому колі Кубку Короля зіграє проти SD Ejea. На гру не поїхали кілька основних футболістів.

Не зіграє в матчі голкіпер команди Георгій Мамардашвілі, повідомив портал Superdeporte.es.

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Зазначимо, що раніше Мамардашвілі підтримав акції протесту в Грузії проти чинного уряду, який вирішив до 2028 року призупинити перемовини щодо входження країни до Євросоюзу.

Георгий Мамардашвили
Георгій Мамардашвілі у матчі з Україною. Фото: Reuters

Мамардашвілі не зіграє в Кубку Короля

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха вирішив у матчі проти команди з нижчої ліги дати відпочинок основним гравцям.

Не поїхали на гру Георгій Мамардашвілі, Енцо Барренечеа, Уго Дуро, Сезар Таррега та Хосе Луїс Гая.

Крім тих, хто отримав додатковий відпочинок, команда через травми залишилась без всіх правих захисників, які травмовані.

Цього сезону "Валенсія" в чемпіонаті Іспанії посідає передостаннє 19-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у Михайла Мудрика з лондонського "Челсі" з'явилися новини щодо його майбутнього в клубі.

Колишній гравець "Мілана" та "Динамо" Каха Каладзе розкритикував дії футболістів збірної Грузії, які підтримали масові протести у країні.

Найкращий футболіст світу до 20 років Ламін Ямал почав зустрічатися з італійською моделлю.

футбол Іспанська Ла Ліга Валенсія Збірна Грузії з футболу протести у Грузії Георгій Мамардашвілі

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