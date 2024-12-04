Мамардашвілі спершу підтримав протест в Грузії, а потім не зіграє за Валенсію

Георгій Мамардашвілі. Фото: Reuters

"Валенсія" у другому колі Кубку Короля зіграє проти SD Ejea. На гру не поїхали кілька основних футболістів.

Не зіграє в матчі голкіпер команди Георгій Мамардашвілі, повідомив портал Superdeporte.es.

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Зазначимо, що раніше Мамардашвілі підтримав акції протесту в Грузії проти чинного уряду, який вирішив до 2028 року призупинити перемовини щодо входження країни до Євросоюзу.

Георгій Мамардашвілі у матчі з Україною. Фото: Reuters

Мамардашвілі не зіграє в Кубку Короля

Головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха вирішив у матчі проти команди з нижчої ліги дати відпочинок основним гравцям.

Не поїхали на гру Георгій Мамардашвілі, Енцо Барренечеа, Уго Дуро, Сезар Таррега та Хосе Луїс Гая.

Крім тих, хто отримав додатковий відпочинок, команда через травми залишилась без всіх правих захисників, які травмовані.

Цього сезону "Валенсія" в чемпіонаті Іспанії посідає передостаннє 19-те місце в турнірній таблиці.

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