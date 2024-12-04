Мамардашвили сначала поддержал протест в Грузии, а затем не сыграет за Валенсию

Георгий Мамардашвили. Фото: Reuters

"Валенсия" во втором раунде Кубка Короля сыграет против SD Ejea. На матч не поехали несколько основных футболистов.

В игре не примет участие вратарь команды Георгий Мамардашвили, сообщил портал Superdeporte.es.

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Георгий Мамардашвили в матче с Украиной. Фото: Reuters

Мамардашвили не сыграет в Кубке Короля

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха решил в матче против команды из низшей лиги дать отдых основным игрокам.

На игру не поехали Георгий Мамардашвили, Энцо Барренечеа, Уго Дуро, Сезар Таррега и Хосе Луис Гайя.

Кроме тех, кто получил дополнительный отдых, команда из-за травм осталась без всех правых защитников, которые находятся в лазарете.

В этом сезоне "Валенсия" в чемпионате Испании занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

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