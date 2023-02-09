Ерік Тен Хаг розкритикував футболістів Манчестер Юнайтед після матчу з Лідсом

Ерік Тен Хаг незадоволений настроєм своїх підопічних на важливий матч

У рамках перенесеного поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги " Манчестер Юнайтед " прийняв на "Олд Траффорд" "Лідс". "Червоні дияволи" вважалися фаворитами поєдинку, але ледве врятувалися від поразки.

Головний тренер команди Ерік Тен Хаг залишився незадоволеним діями своїх гравців, повідомляє ВВС.

"Червоні дияволи" виграли тринадцять матчів поспіль на "Олд Траффорд". Вболівальники команди з Манчестера сподівалися, що "Лідс" не стане проблемою для підопічних Тен Хага.

Хід матчу

Господарі поля, які зіграли без дискваліфікованого Каземіро та травмованого Еріксена, пропустив гол уже у дебюті зустрічі. Фернандеш втратив м'яч на фланзі, Ньонто обігрався з Бамфордом і вивів "Лідс" уперед. Гостям довелося зробити дві вимушені заміни до середини тайму, але вони все одно встигли створити кілька моментів біля воріт супротивника. Де Хеа неодноразово рятував свою команду.

На початку другого тайму Гарначо втратив м'яч, Саммервілл за допомогою Варана подвоїв перевагу "Лідса". Автогол записали на захисника "Юнайтед". Однак господарі зуміли уникнути поразки. Маркус Рашфорд забив свій двадцятий гол у сезоні, а потім Джейдон Санчо подарував своїй команді нічию у матчі проти суперника, у якого поки що навіть немає головного тренера.

Натисніть на них два на скоротити всі > pic.twitter.com/K02orMylYa — Manchester United (@ManUtd) February 8, 2023

Що сказав Тен Хаг?

"Манчестер Юнайтед" зумів відіграти в дербі, але це один із небагатьох приводів для радості. Ми не мали грати настільки слабо, особливо на початку матчу. Команда виявилася не готовою до такого поєдинку. Мені здавалося, що я перерві я знайшов важливі слова, щоб підбадьорити футболістів. Але на початку другого тайму ми знову пропустили гол.

За кілька днів "Юнайтед" знову зіграє з "Лідсом". Потрібно продемонструвати свій фірмовий футбол, тоді ми зможемо перемогти. Поки що мене розчаровують настрій на матч та погана реалізація моментів", — пояснив Ерік Тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" — "Лідс" — 2:2

Голи: Рашфорд 62, Санчо 70 — Ньонто 1, Варан 48 (автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Далот (Маласія 82), Варан, Мартінес, Шоу — Фред, Забітцер (Лінделеф 82) - Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі 59) — Вегхорст (Санчо 59)

"Лідс": Мельє — Стрейк (Фірпо 23), Вебер, Кох, Ейлінг — Маккенні (Грінвуд 90), Адамс — Ньонто (Джозеф 90), Харрісон (Ааронсон 63), Сіністерра (Саммервілл 8) — Бамфорд

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