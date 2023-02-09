Эрик Тен Хаг раскритиковал футболистов Манчестер Юнайтед после матча с Лидсом

Эрик Тен Хаг недоволен настроем своих подопечных на важный матч

В рамках перенесенного поединка восьмого тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принял на "Олд Траффорд" "Лидс". "Красные дьяволы" считались фаворитами поединка, но едва спаслись от поражения.

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг остался недоволен действиями своих игроков, сообщает BBC.

"Красные дьяволы" выиграли тринадцать матчей подряд на "Олд Траффорд". Болельщики команды из Манчестера надеялись, что "Лидс" не станет для подопечных Тен Хага проблемой.

Ход матча

Хозяева поля, сыгравшие без дисквалифицированного Каземиро и травмированного Эриксена, пропустил гол уже в дебюте встречи. Фернандеш потерял мяч на фланге, Ньонто обыгрался с Бамфордом и вывел "Лидс" вперед. Гостям пришлось сделать две вынужденные замены к середине тайма, но они все равно успели создать несколько моментов у ворот противника. Де Хеа неоднократно спасал свою команду.

В начале второго тайма Гарначо потерял мяч, Саммервилл с помощью Варана удвоил преимущество "Лидса". Автогол записали на защитника "Юнайтед". Однако хозяева сумели уйти от поражения. Маркус Рашфорд забил свой двадцатый гол в сезоне, а потом Джейдон Санчо подарил своей команде ничью в матче против соперника, у которого пока даже нет главного тренера.

Seeing these two on the scoresheet together > pic.twitter.com/K02orMylYa — Manchester United (@ManUtd) February 8, 2023

Что сказал Тен Хаг?

"Манчестер Юнайтед" сумел отыграть в дерби, но это один из немногих поводов для радости. Мы не должны были играть настолько слабо, особенно в начале матча. Команда оказалась не готова к такому поединку. Мне казалось, что я перерыве я нашел важные слова, чтобы взбодрить футболистов. Но в начале второго тайма мы снова пропустили гол.

Через несколько дней "Юнайтед" снова сыграет с "Лидсом". Необходимо продемонстрировать свой фирменный футбол, тогда мы сможем победить. Пока же меня разочаровывают настрой на матч и плохая реализация моментов", — объяснил Эрик Тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" — "Лидс" — 2:2

Голы: Рашфорд 62, Санчо 70 — Ньонто 1, Варан 48 (автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Далот (Маласия 82), Варан, Мартинес, Шоу — Фред, Забитцер (Линделеф 82) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри 59) — Вегхорст (Санчо 59)

"Лидс": Мелье — Стрейк (Фирпо 23), Вебер, Кох, Эйлинг — Маккенни (Гринвуд 90), Адамс — Ньонто (Джозеф 90), Харрисон (Ааронсон 63), Синистерра (Саммервилл 8) — Бамфорд (Рюттер 63)

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