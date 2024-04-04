Манчестер Юнайтед може запросити українського гравця
Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" може здійснити трансфер футболіста, який мав виступати за збірну України. "Червоні дияволи" спробують підписати основного захисника "Вулвергемптона".
Влітку "МЮ" збирається розв'язувати проблему з обороною, повідомляє The Times.
Керівництво "Манчестер Юнайтед" вже зараз планує літню трансферну кампанію, хоча незрозуміло, чи збереже свою роботу головний тренер Ерік тен Хаг. Пріоритетною позицією, яку має намір посилити клуб, є центр оборони.
Хто перейде до "МЮ"
Основним кандидатом на трансфер у "Манчестер Юнайтед" є основний захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман. Футболіст, який має українське коріння, виступає в АПЛ з 2018 року. Він давно став одним із лідерів "вовків".
Контракт Кілмана з "Вулвергемптоном" діє до літа 2028 року. Керівництво "вовків" не хоче відпускати 26-річного гравця, але може змінити думку, якщо отримає вигідну пропозицію.
Макс Кілман був одним із кандидатів у збірну України, проте так і не одягнув синьо-жовту футболку. Цього не сталося, оскільки захисник уже грав за збірну Англії з футзалу.
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