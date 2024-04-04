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Манчестер Юнайтед може запросити українського гравця

4 квітня 2024 14:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Юнайтед може запросити українського гравця
Макс Кілман святкує перемогу. Фото: instagram.com/maximiliankilman/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" може здійснити трансфер футболіста, який мав виступати за збірну України. "Червоні дияволи" спробують підписати основного захисника "Вулвергемптона".

Влітку "МЮ" збирається розв'язувати проблему з обороною, повідомляє The Times.

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Керівництво "Манчестер Юнайтед" вже зараз планує літню трансферну кампанію, хоча незрозуміло, чи збереже свою роботу головний тренер Ерік тен Хаг. Пріоритетною позицією, яку має намір посилити клуб, є центр оборони.

Макс Кілман
Макс Кілман з партнерами по "Вулвергемптона". Фото: instagram.com/maximiliankilman/

Хто перейде до "МЮ"

Основним кандидатом на трансфер у "Манчестер Юнайтед" є основний захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман. Футболіст, який має українське коріння, виступає в АПЛ з 2018 року. Він давно став одним із лідерів "вовків".

Контракт Кілмана з "Вулвергемптоном" діє до літа 2028 року. Керівництво "вовків" не хоче відпускати 26-річного гравця, але може змінити думку, якщо отримає вигідну пропозицію.

Макс Кілман був одним із кандидатів у збірну України, проте так і не одягнув синьо-жовту футболку. Цього не сталося, оскільки захисник уже грав за збірну Англії з футзалу.

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