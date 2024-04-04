Манчестер Юнайтед может пригласить украинского игрока

Макс Килман празднует победу. Фото: instagram.com/maximiliankilman/

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" может осуществить трансфер футболиста, который должен был выступать за сборную Украины. "Красные дьяволы" попробуют подписать основного защитника "Вулверхэмптона".

Летом "МЮ" собирается решить проблему с обороной, сообщает The Times.

Читайте также:

Руководство "Манчестер Юнайтед" уже сейчас планирует летнюю трансферную кампанию, хотя непонятно, сохранит ли свою работу главный тренер Эрик тен Хаг. Приоритетной позицией, которую собирается усилить клуб, является центр обороны.

Макс Килман с партнерами по "Вулверхэмптону". Фото: instagram.com/maximiliankilman/

Кто перейдет в "МЮ"

Основным кандидатом на трансфер в "Манчестер Юнайтед" является основной защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман. Футболист, который имеет украинские корни, выступает в АПЛ с 2018 года. Он давно стал одним из лидеров "волков".

Контракт Килмана с "Вулверхэмптоном" действует до лета 2028 года. Руководство "волков" не хочет отпускать 26-летнего игрока, но может изменить мнение, если получит выгодное предложение.

Макс Килман был одним из кандидатов в сборную Украины, однако так и не надел сине-желтую футболку. Этого не произошло, так как защитник уже играл за сборную Англии по мини-футболу.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.

Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.