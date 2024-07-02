Манчестер Юнайтед підписав відомого англійського скаута та менеджера

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10/

В англійському клубі "Манчестер Юнайтед" працюватиме спеціаліст, який допоміг "Челсі" підписати гравця збірної України Михайла Мудрика. "Червоні дияволи" запропонували короткостроковий контракт Крістоферу Вівеллу.

"Манчестер Юнайтед" найняв Вівелла на посаду директора з підбору персоналу, повідомляє The Sun.

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Крістофер Вівелл керуватиме трансферною кампанією "Манчестер Юнайтед" протягом двох наступних трансферних вікон. Головний тренер команди Ерік Тен Хаг обговорюватиме питання комплектування складу із 37-річним директором з підбору персоналу.

Крістофер Вівелл керуватиме трансферами "Ман Юнайтед". Фото: instagram.com/liveherewego/

"МЮ" прагне успішних трансферів

Це ще один крок, зроблений новим співвласником клубу сером Джимом Реткліффом для стабілізації ситуації в команді. Британський мільярдер сподівається повністю реструктурувати клуб як на полі, так і за його межами.

Вівелл надасть експертні знання в галузі виявлення талантів та підбору гравців. Він залишиться на "Олд Траффорд" до кінця січневого вікна наступного року.

Раніше Вівелл провів сім місяців у "Челсі" як технічний директор. Він займався трансферами восьми гравців основної команди та рекордних витрат у січні. "Челсі" витратив понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів за короткий час перебування німця на "Стемфорд Брідж".

Серед новачків "Челсі" були Енцо Фернандес, Михайло Мудрик, Бенуа Бадіашіле, Ноні Мадуеке, Мало Густо, Андрій Сантос та Давид Датро Фофана. Вівелл також схвалив шестимісячну оренду півзахисника "Атлетіко" (Мадрид) Жоау Фелікса.

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