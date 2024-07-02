Манчестер Юнайтед подписал известного английского скаута и менеджера

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

В английском клубе "Манчестер Юнайтед" будет работать специалист, который помог "Челси" подписать игрока сборной Украины Михаила Мудрика. "Красные дьяволы" предложили краткосрочный контракт Кристоферу Вивеллу.

"Манчестер Юнайтед" нанял Вивелла на должность директора по подбору персонала, сообщает The Sun.

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Кристофер Вивелл будет руководить трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед" в течение двух следующих трансферных окон. Главный тренер команды Эрик Тен Хаг будет обсуждать вопросы комплектования состава с 37-летним директором по подбору персонала.

Кристофер Вивелл будет руководить трансферами "Ман Юнайтед". Фото: instagram.com/liveherewego/

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Это еще один шаг, предпринятый новым совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом, для стабилизации ситуации в команде. Британский миллиардер надеется полностью реструктурировать клуб как на поле, так и за его пределами.

Вивелл предоставит экспертные знания в области выявления талантов и подбора игроков. Он останется на "Олд Траффорд" до конца январского окна следующего года.

Ранее Вивелл провел семь месяцев в "Челси" в качестве технического директора. Он курировал трансферы восьми игроков основной команды и рекордные расходы в январе. "Челси" потратил более 300 миллионов фунтов стерлингов за короткое время пребывания немца на "Стэмфорд Бридж".

Среди новичков "Челси" были Энцо Фернандес, Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуеке, Мало Густо, Андрей Сантос и Давид Датро Фофана. Вивелл также одобрил шестимесячную аренду полузащитника "Атлетико" (Мадрид) Жоау Феликса.

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