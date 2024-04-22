Манчестер Юнайтед очолить колишній тренер Челсі — деталі
Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг може бути звільнений наприкінці нинішнього сезону. Це станеться, якщо "червоні дияволи" не зможуть пробитися до єврокубків.
У клубі вже обрали фахівця, який очолить команду, повідомляє Kicker.
Англійський "Манчестер Юнайтед" може розпочати новий сезон з іншим головним тренером. Керівництво клубу незадоволене роботою Еріка Тен Хага. Сер Джим Реткліфф вже отримав попередню згоду іншого фахівця очолити команду.
Хто замінить Тен Хага
Потенційний новий тренер "Манчестер Юнайтед" знайомий зі специфікою англійської Прем'єр-ліги, оскільки нещодавно вже працював у АПЛ. Ба більше — він привів один із місцевих клубів до перемоги у Лізі чемпіонів.
Йдеться про німецького тренера Томаса Тухеля, який влітку піде з "Баварії" незалежно від результатів німецької команди. Перш ніж очолити мюнхенську команду, 50-річний Тухель тренував "Челсі". Наступним клубом у його кар'єрі може стати "Манчестер Юнайтед".
Після 32 матчів в АПЛ "червоні дияволи" посідають сьоме місце у турнірній таблиці. Команда відстає від зони єврокубків на десять балів. "МЮ" зіграє проти "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії, що відбудеться 25 травня.
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