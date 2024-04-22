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Манчестер Юнайтед очолить колишній тренер Челсі — деталі

22 квітня 2024 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Юнайтед очолить колишній тренер Челсі — деталі
Футболісти "МЮ" у матчі з "Ковентрі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг може бути звільнений наприкінці нинішнього сезону. Це станеться, якщо "червоні дияволи" не зможуть пробитися до єврокубків.

У клубі вже обрали фахівця, який очолить команду, повідомляє Kicker.

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Англійський "Манчестер Юнайтед" може розпочати новий сезон з іншим головним тренером. Керівництво клубу незадоволене роботою Еріка Тен Хага. Сер Джим Реткліфф вже отримав попередню згоду іншого фахівця очолити команду.

Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Хаг під час матчу "МЮ". Фото: Reuters/Reuters/Andrew Couldridge

Хто замінить Тен Хага

Потенційний новий тренер "Манчестер Юнайтед" знайомий зі специфікою англійської Прем'єр-ліги, оскільки нещодавно вже працював у АПЛ. Ба більше — він привів один із місцевих клубів до перемоги у Лізі чемпіонів.

Йдеться про німецького тренера Томаса Тухеля, який влітку піде з "Баварії" незалежно від результатів німецької команди. Перш ніж очолити мюнхенську команду, 50-річний Тухель тренував "Челсі". Наступним клубом у його кар'єрі може стати "Манчестер Юнайтед".

Томас Тухель
Томас Тухель із Харрі Кейном. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Після 32 матчів в АПЛ "червоні дияволи" посідають сьоме місце у турнірній таблиці. Команда відстає від зони єврокубків на десять балів. "МЮ" зіграє проти "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії, що відбудеться 25 травня.

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
тренер
Томас Тухель
Ерік Тен Хаг

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