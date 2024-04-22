Манчестер Юнайтед очолить колишній тренер Челсі — деталі

Футболісти "МЮ" у матчі з "Ковентрі". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг може бути звільнений наприкінці нинішнього сезону. Це станеться, якщо "червоні дияволи" не зможуть пробитися до єврокубків.

У клубі вже обрали фахівця, який очолить команду, повідомляє Kicker.

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Англійський "Манчестер Юнайтед" може розпочати новий сезон з іншим головним тренером. Керівництво клубу незадоволене роботою Еріка Тен Хага. Сер Джим Реткліфф вже отримав попередню згоду іншого фахівця очолити команду.

Ерік Тен Хаг під час матчу "МЮ". Фото: Reuters/Reuters/Andrew Couldridge

Хто замінить Тен Хага

Потенційний новий тренер "Манчестер Юнайтед" знайомий зі специфікою англійської Прем'єр-ліги, оскільки нещодавно вже працював у АПЛ. Ба більше — він привів один із місцевих клубів до перемоги у Лізі чемпіонів.

Йдеться про німецького тренера Томаса Тухеля, який влітку піде з "Баварії" незалежно від результатів німецької команди. Перш ніж очолити мюнхенську команду, 50-річний Тухель тренував "Челсі". Наступним клубом у його кар'єрі може стати "Манчестер Юнайтед".

Томас Тухель із Харрі Кейном. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Після 32 матчів в АПЛ "червоні дияволи" посідають сьоме місце у турнірній таблиці. Команда відстає від зони єврокубків на десять балів. "МЮ" зіграє проти "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії, що відбудеться 25 травня.

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