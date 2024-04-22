Манчестер Юнайтед возглавит бывший тренер Челси — детали

Футболисты "МЮ" в матче с "Ковентри". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг может быть уволен в конце нынешнего сезона. Это произойдет, если "красные дьяволы" не смогут пробиться в еврокубки.

В клубе уже выбрали специалиста, который возглавит команду, сообщает Kicker.

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Английский "Манчестер Юнайтед" может начать новый сезон с другим главным тренером. Руководство клуба недовольно работой Эрика Тен Хага. Сэр Джим Рэтклифф уже получил предварительное согласие другого специалиста возглавить команду.

Эрик Тен Хаг во время матча "МЮ". Фото: Reuters/Reuters/Andrew Couldridge

Кто заменит Тен Хага

Потенциальный новый тренер "Манчестер Юнайтед" знаком со спецификой английской Премьер-лиги, так как недавно уже работал в АПЛ. Более того, он привел один из местных клубов к победе в Лиге чемпионов.

Речь идет о немецком тренере Томасе Тухеле, который летом уйдет из "Баварии" вне зависимости от результатов немецкой команды. До того как возглавить мюнхенскую команду, 50-летний Тухель тренировал "Челси". Следующим клубом в его карьере может стать "Манчестер Юнайтед".

Томас Тухель с Харри Кейном. Фото: Reuters/Annegret Hilse

После 32 матчей в АПЛ "красные дьяволы" занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны еврокубков на десять баллов. "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, который состоится 25 мая.

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