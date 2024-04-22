Манчестер Юнайтед возглавит бывший тренер Челси — детали
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг может быть уволен в конце нынешнего сезона. Это произойдет, если "красные дьяволы" не смогут пробиться в еврокубки.
В клубе уже выбрали специалиста, который возглавит команду, сообщает Kicker.
Английский "Манчестер Юнайтед" может начать новый сезон с другим главным тренером. Руководство клуба недовольно работой Эрика Тен Хага. Сэр Джим Рэтклифф уже получил предварительное согласие другого специалиста возглавить команду.
Кто заменит Тен Хага
Потенциальный новый тренер "Манчестер Юнайтед" знаком со спецификой английской Премьер-лиги, так как недавно уже работал в АПЛ. Более того, он привел один из местных клубов к победе в Лиге чемпионов.
Речь идет о немецком тренере Томасе Тухеле, который летом уйдет из "Баварии" вне зависимости от результатов немецкой команды. До того как возглавить мюнхенскую команду, 50-летний Тухель тренировал "Челси". Следующим клубом в его карьере может стать "Манчестер Юнайтед".
После 32 матчей в АПЛ "красные дьяволы" занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны еврокубков на десять баллов. "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, который состоится 25 мая.
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