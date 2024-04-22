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Манчестер Юнайтед возглавит бывший тренер Челси — детали

22 апреля 2024 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Юнайтед возглавит бывший тренер Челси — детали
Футболисты "МЮ" в матче с "Ковентри". Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг может быть уволен в конце нынешнего сезона. Это произойдет, если "красные дьяволы" не смогут пробиться в еврокубки. 

В клубе уже выбрали специалиста, который возглавит команду, сообщает Kicker

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Английский "Манчестер Юнайтед" может начать новый сезон с другим главным тренером. Руководство клуба недовольно работой Эрика Тен Хага. Сэр Джим Рэтклифф уже получил предварительное согласие другого специалиста возглавить команду. 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг во время матча "МЮ". Фото: Reuters/Reuters/Andrew Couldridge

Кто заменит Тен Хага 

Потенциальный новый тренер "Манчестер Юнайтед" знаком со спецификой английской Премьер-лиги, так как недавно уже работал в АПЛ. Более того, он привел один из местных клубов к победе в Лиге чемпионов. 

Речь идет о немецком тренере Томасе Тухеле, который летом уйдет из "Баварии" вне зависимости от результатов немецкой команды. До того как возглавить мюнхенскую команду, 50-летний Тухель тренировал "Челси". Следующим клубом в его карьере может стать "Манчестер Юнайтед". 

Томас Тухель
Томас Тухель с Харри Кейном. Фото: Reuters/Annegret Hilse

После 32 матчей в АПЛ "красные дьяволы" занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны еврокубков на десять баллов. "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, который состоится 25 мая. 

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спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
тренер
Томас Тухель
Эрик Тен Хаг

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