Манчестер Юнайтед та трансфери — кого готовий продати англійський топклуб

Гравець "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Фото: REUTERS/Phil Noble

Англійський "Манчестер Юнайтед" проводить один із найгірших сезонів АПЛ у своїй історії. Команда Рубена Аморіма зараз посідає 14-ту позицію, відстаючи від лідера чемпіонату "Ліверпуля" на 36 очок.

Співвласник клубу Джим Реткліфф оголосив, що цього літа планує повну реконструкцію команди, пише The Sun.

Читайте також:

Він виділив декількох гравців, які "недостатньо хороші", щоб представляти клуб. Але реконструкція очікується набагато більш масштабною.

Джим Реткліфф на матчі. Фото: REUTERS/Phil Noble

Що відомо про плани Реткліффа

Під час свого інтерв'ю британським ЗМІ Реткліфф згадував імена Антоні, Каземіро, Онана, Хойлунда та Санчо. За його словами, із ситуацією щодо цих гравців "треба розбиратися".

Єдиним футболістом, якого похвалив Реткліфф, був капітан команди Бруну Фернандеш. Але навіть його можуть продати наприкінці сезону.

За даними ЗМІ, очікується, що "МЮ" розгляне пропозиції "практично щодо кожного гравця", коли відкриється трансферне вікно.

Деякі із футболістів можуть залишити клуб як вільні агенти. Зокрема, йдеться про Крістіана Еріксена, Віктора Ліндельофа, Джонні Еванса та Тома Хітона.

Нагадаємо, букмекери визначили, хто є фаворитами цьогорічної Ліги чемпіонів.

Гравець, на якого претендувало київське "Динамо", продовжить свою кар'єру в Росії.

Столичний клуб тим часом втратив через травму гравця, який тільки перейшов до команди.

В історії київського "Динамо" було багато гучних скандалів. Ми зібрали найвідоміші з них.