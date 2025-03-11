Манчестер Юнайтед планує новий стадіон на 100 000 місць — деталі проєкту

Гравець "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зіркзее. Фото: REUTERS/Phil Noble

В англійській Прем'єр-лізі у майбутньому з'явиться гігантський стадіон, який за своєю місткістю зможе конкурувати з найбільшими аренами світу. Його побудуть в Манчестері.

"Манчестер Юнайтед" оголосив про плани побудувати новий стадіон на 100 000 місць, який стане центральним елементом відновлення району "Олд Траффорд", пише пресслужба "червоних дияволів".

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Очікується, що проєкт стадіону та реконструкції району має принести додаткові 7,3 млрд фунтів стерлінгів на рік бюджету Великої Британії. Також буде створено десятки тисяч робочих місць.

Що відомо про новий стадіон "МЮ"

Побудова нового стадіону означатиме, за оприлюдненими планами, створення 92 тисяч робочих місць, а також додаткове залучення майже 2 мільйонів відвідувачів щорічно.

Попередній проєкт розробила архітектурна група Foster + Partners, вона була обрана для проєктування району стадіону.

З часом вони нададуть генеральний план для більш детального техніко-економічного обґрунтування та подальшого планування.

"Наш нинішній стадіон чудово служив нам протягом останніх 115 років, але він поступався найкращим аренам світового спорту. Ми зможемо зберегти суть "Олд Траффорд", водночас створивши справді найсучасніший стадіон", — зазначив співвласник "МЮ" Джим Реткліфф.

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