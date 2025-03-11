Манчестер Юнайтед планирует новый стадион на 100 000 мест — детали проекта

Игрок "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее. Фото: REUTERS/Phil Noble

В английской Премьер-лиге в будущем появится гигантский стадион, который по своей вместимости сможет конкурировать с крупнейшими аренами мира. Его построят в Манчестере.

"Манчестер Юнайтед" объявил о планах построить новый стадион на 100 000 мест, который станет центральным элементом восстановления района "Олд Траффорд", пишет пресс-служба "красных дьяволов".

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Ожидается, что проект стадиона и реконструкции района должен принести дополнительные 7,3 млрд фунтов стерлингов в год бюджету Великобритании. Также будут созданы десятки тысяч рабочих мест.

Что известно о новом стадионе "МЮ"

Постройка нового стадиона будет означать, по обнародованным планам, создание 92 тысяч рабочих мест, а также дополнительное привлечение почти 2 миллионов посетителей ежегодно.

Предварительный проект разработала архитектурная группа Foster + Partners, она была выбрана для проектирования района стадиона.

Со временем они предоставят генеральный план для более детального технико-экономического обоснования и дальнейшего планирования.

"Наш нынешний стадион прекрасно служил нам в течение последних 115 лет, но он уступал лучшим аренам мирового спорта. Мы сможем сохранить суть "Олд Траффорд", одновременно создав действительно современный стадион", — отметил совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф.

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