Манчестер Юнайтед и трансферы — кого готов продать английский топ-клуб

Игрок "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Фото: REUTERS/Phil Noble

Английский "Манчестер Юнайтед" проводит один из худших сезонов АПЛ в своей истории. Команда Рубена Аморима сейчас занимает 14 позицию, отставая от лидера чемпионата "Ливерпуля" на 36 очков.

Совладелец клуба Джим Рэтклифф объявил, что этим летом планирует полную реконструкцию команды, пишет The Sun.

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Он выделил нескольких игроков, которые "недостаточно хороши", чтобы представлять клуб. Но реконструкция ожидается гораздо более масштабной.

Джим Рэтклифф на матче. Фото: REUTERS/Phil Noble

Что известно о планах Рэтклиффа

Во время своего интервью британским СМИ Рэтклифф упоминал имена Антони, Каземиро, Онана, Хойлунда и Санчо. По его словам, с ситуацией относительно этих игроков "надо разбираться".

Единственным футболистом, которого похвалил Рэтклифф, был капитан команды Бруну Фернандеш. Но даже его могут продать в конце сезона.

По данным СМИ, ожидается, что "МЮ" рассмотрит предложения "практически по каждому игроку", когда откроется трансферное окно.

Некоторые из футболистов могут покинуть клуб как свободные агенты. В частности, речь идет о Кристиане Эриксена, Викторе Линделефе, Джонни Эвансе и Томе Хитоне.

Напомним, букмекеры определили, кто является фаворитами нынешней Лиги чемпионов.

Игрок, на которого претендовало киевское "Динамо", продолжит свою карьеру в России.

Столичный клуб тем временем потерял из-за травмы игрока, который только перешел в команду.

В истории киевского "Динамо" было много громких скандалов. Мы собрали самые известные из них.