Манчестер Сіті намагається втримати Гвардіолу, тренер близький до відходу

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може покинути клуб після закінчення поточного сезону. Керівництво англійського клубу вже робить спроби переконати фахівця змінити рішення. Контракт іспанського тренера розрахований до літа 2027 року.

Гвардіола важко переживає поразку "Сіті" від "Реала" в 1/8 Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Indykaila News.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Однак чутки про можливий відхід Хосепа Гвардіоли з'являються регулярно в останні роки. Зазначається, що навіть чинна угода не стане перешкодою в разі рішення тренера покинути команду.

Гвардіола керує грою "МанСіті". Фото: Reuters/Scott Heppell

"Манчестер Сіті" намагається зберегти Гвардіолу

Керівництво "городян" зацікавлене в продовженні співпраці з 55-річним наставником. Хосеп Гвардіола очолює команду з 2016 року і є ключовою фігурою проєкту клубу. За цей час він виграв низку титулів, включно з Лігою чемпіонів і кількома чемпіонствами в АПЛ.

При цьому на поточний момент інформація залишається на рівні інсайду і не підтверджена офіційними заявами клубу або тренера. Остаточне рішення щодо майбутнього Гвардіоли може бути прийнято ближче до завершення сезону. Ситуація може змінитися.

