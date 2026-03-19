Манчестер Сити пытается удержать Гвардиолу, тренер близок к уходу

Манчестер Сити пытается удержать Гвардиолу, тренер близок к уходу

Дата публикации 19 марта 2026 01:29
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Руководство английского клуба уже предпринимает попытки убедить специалиста изменить решение. Контракт испанского тренера рассчитан до лета 2027 года.

Гвардиола тяжело переживает поражение "Сити" от "Реала" в 1/8 Лиги чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Indykaila News

Ффициального подтверждения этой информации нет. Однако слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы появляются регулярно в последние годы. Отмечается, что даже действующее соглашение не станет препятствием в случае решения тренера покинуть команду. 

Хосеп Гвардиола дает установку Филу Фодену во время матча "Манчестер Сити"
Гвардиола руководит игрой "МанСити". Фото: Reuters/Scott Heppell

"Манчестер Сити" пытается сохранить Гвардиолу

Руководство "горожан" заинтересовано в продолжении сотрудничества с 55-летним наставником. Хосеп Гвардиола возглавляет команду с 2016 года и является ключевой фигурой проекта клуба. За это время он выиграл ряд титулов, включая Лигу чемпионов и несколько чемпионств в АПЛ. 

При этом на текущий момент информация остается на уровне инсайда и не подтверждена официальными заявлениями клуба или тренера. Окончательное решение по будущему Гвардиолы может быть принято ближе к завершению сезона. Ситуация может измениться.

Напомним, футболист Даниил Колесник рассказал о новом решении суда после скандала с нападением на сотрудника ТЦК. 

Английский "Ливерпуль" сумел разгромить турецкий "Галатасарай", что позволило команде Арне Слота выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
