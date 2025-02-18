Реал — Манчестер Сіті: конкурент мадридців хоче вкрасти Голанда

Манчестер Сіті перед Реалом дізнався, що може втратити Голанда
Перед грою "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" надійшли погані новини для англійців. Команда може втратити свою головну зірку Ерлінга Голанда.
Про можливий відхід Голанда повідомив портал El Nacional.
Хто хоче вкрасти Голанда
Норвезький голеадор зацікавив каталонську "Барселону", яка шукає заміну для польського ветерана Роберта Левандовського.
Джерело повідомило, що 24-річний футболіст вже почав перемовини з президентом "Барселони" Жоаном Лапортою та спортивним директором каталонців Деку.
Наразі домовляються про перехід в "Барселону" влітку 2026 року за 150 мільйонів євро, які є офіційною клаусулою за футболіста.
Цього сезону Ерлінг Голанд зіграв 35 матчів, забив 27 м’ячів та віддав три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 200 мільйонів євро.
Голанд 19 лютого зіграє матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Манчестер Сіті". Перша гра пройшла в Англії, і в ній Ерлінг забив дубль, але команда програла з рахунком 2:3.
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