Реал — Манчестер Сіті: конкурент мадридців хоче вкрасти Голанда

Ерлінг Голанд та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Перед грою "Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" надійшли погані новини для англійців. Команда може втратити свою головну зірку Ерлінга Голанда.

Про можливий відхід Голанда повідомив портал El Nacional.

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Ерлінг Голанд на тренуванні. Фото: Reuters

Хто хоче вкрасти Голанда

Норвезький голеадор зацікавив каталонську "Барселону", яка шукає заміну для польського ветерана Роберта Левандовського.

Джерело повідомило, що 24-річний футболіст вже почав перемовини з президентом "Барселони" Жоаном Лапортою та спортивним директором каталонців Деку.

Наразі домовляються про перехід в "Барселону" влітку 2026 року за 150 мільйонів євро, які є офіційною клаусулою за футболіста.

Цього сезону Ерлінг Голанд зіграв 35 матчів, забив 27 м’ячів та віддав три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 200 мільйонів євро.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта. Фото: "Барселона"

Голанд 19 лютого зіграє матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Манчестер Сіті". Перша гра пройшла в Англії, і в ній Ерлінг забив дубль, але команда програла з рахунком 2:3.

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