Реал — Манчестер Сити: конкурент мадридцев хочет украсть Холанда

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Перед игрой "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" поступили плохие новости для англичан. Команда может потерять свою главную звезду Эрлинга Холанда.

Об возможном уходе Холанда сообщил портал El Nacional.

Читайте также:

Эрлинг Холанд на тренировке. Фото: Reuters

Кто хочет украсть Холанда

Норвежский голеадор заинтересовал каталонскую "Барселону", которая ищет замену для польского ветерана Роберта Левандовского.

Источник сообщил, что 24-летний футболист уже начал переговоры с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой и спортивным директором каталонцев Деку.

На текущий момент стороны договариваются о переходе в "Барселону" летом 2026 года за 150 миллионов евро, которые являются официальной клаусулой за футболиста.

В этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл 35 матчей, забил 27 мячей и отдал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 200 миллионов евро.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: "Барселона"

Холанд 19 февраля сыграет матч Лиги чемпионов "Реал" — "Манчестер Сити". Первая игра прошла в Англии, и в ней Эрлинг забил дубль, но команда проиграла со счетом 2:3.

Напомним, Георгий Судаков может покинуть "Шахтер", потому что на него претендует клуб из АПЛ.

Бывший футболист столичного "Динамо" получил повестку и проведет время в учебном центре Вооруженных сил.

Луганская "Заря" договорилась с "Динамо" об аренде одного из талантливых воспитанников школы киевлян.

На украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина появился новый претендент.