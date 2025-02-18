Реал — Манчестер Сити: конкурент мадридцев хочет украсть Холанда

Манчестер Сити перед Реалом узнал, что может потерять Холанда
Перед игрой "Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" поступили плохие новости для англичан. Команда может потерять свою главную звезду Эрлинга Холанда.
Об возможном уходе Холанда сообщил портал El Nacional.
Кто хочет украсть Холанда
Норвежский голеадор заинтересовал каталонскую "Барселону", которая ищет замену для польского ветерана Роберта Левандовского.
Источник сообщил, что 24-летний футболист уже начал переговоры с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой и спортивным директором каталонцев Деку.
На текущий момент стороны договариваются о переходе в "Барселону" летом 2026 года за 150 миллионов евро, которые являются официальной клаусулой за футболиста.
В этом сезоне Эрлинг Холанд сыграл 35 матчей, забил 27 мячей и отдал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 200 миллионов евро.
Холанд 19 февраля сыграет матч Лиги чемпионов "Реал" — "Манчестер Сити". Первая игра прошла в Англии, и в ней Эрлинг забил дубль, но команда проиграла со счетом 2:3.
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