Манчестер Сіті витратив 40 млн на майбутню зірку футболу

Раян Шеркі (ліворуч) у матчі проти збірної Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Манчестер Сіті" зміцнює атакувальну лінію перед новим сезоном. Англійський гранд домовився з "Ліоном" про трансфер французького півзахисника Раяна Шеркі.

Сума угоди складе 40 мільйонів євро, повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

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Раян Шеркі готується підписати угоду з "Манчестер Сіті". Зірка Олімпіади в Парижі підпише з новим клубом контракт терміном на п'ять років. При цьому 20-річний футболіст уже найближчими днями прибуде в розташування нової команди. Після проходження медогляду його офіційно представлять уболівальникам як нового гравця клубу.

Що відомо про новий трансфер "Манчестер Сіті"

Якщо трансфер буде оформлено вчасно, молодий француз може дебютувати за "містян" на клубному чемпіонаті світу. Турнір стартує у США, де "Манчестер Сіті" візьме участь як переможець Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

Раян Шеркі з гравцями збірної Франції. Фото: Reuters

Минулого сезону Раян Шеркі став одним із найкращих гравців "Ліона". Він забив 12 м'ячів та віддав 20 результативних передач у 44 матчах усіх турнірів. Також молодий футболіст уже встиг дебютувати за дорослу збірну Франції, а після свого матчу отримав похвалу від експертів і тренерського штабу.

Контракт із французьким клубом був розрахований до 2026 року, але амбіції гравця та інтерес з боку топклубу змінили вектор кар'єри.

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