Манчестер Сити потратил 40 млн на будущую звезду футбола

Манчестер Сити подписал следующую звезду сборной Франции
"Манчестер Сити" укрепляет атакующую линию перед новым сезоном. Английский гранд договорился с "Лионом" о трансфере французского полузащитника Райана Шерки.
Сумма сделки составит 40 миллионов евро, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
Райан Шерки готовится подписать соглашение с "Манчестер Сити". Звезда Олимпиады в Париже подпишет с новым клубом контракт сроком на пять лет. При этом 20-летний футболист уже в ближайшие дни прибудет в расположение новой команды. После прохождения медосмотра его официально представят болельщикам как нового игрока клуба.
Что известно о новом трансфере "Манчестер Сити"
Если трансфер будет оформлен в срок, молодой француз может дебютировать за "горожан" на клубном чемпионате мира. Турнир стартует в США, где "Манчестер Сити" примет участие в качестве победителя Лиги чемпионов сезона 2022/2023.
В прошлом сезоне Райан Шерки стал одним из лучших игроков "Лиона". Он забил 12 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах всех турниров. Также молодой футболист уже успел дебютировать за взрослую сборную Франции, а после своего матча получил похвалу от экспертов и тренерского штаба.
Контракт с французским клубом был рассчитан до 2026 года, но амбиции игрока и интерес со стороны топ-клуба изменили вектор карьеры.
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