Манчестер Сити потратил 40 млн на будущую звезду футбола

Райан Шерки (слева) в матче против сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Манчестер Сити" укрепляет атакующую линию перед новым сезоном. Английский гранд договорился с "Лионом" о трансфере французского полузащитника Райана Шерки.

Сумма сделки составит 40 миллионов евро, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

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Райан Шерки готовится подписать соглашение с "Манчестер Сити". Звезда Олимпиады в Париже подпишет с новым клубом контракт сроком на пять лет. При этом 20-летний футболист уже в ближайшие дни прибудет в расположение новой команды. После прохождения медосмотра его официально представят болельщикам как нового игрока клуба.

Что известно о новом трансфере "Манчестер Сити"

Если трансфер будет оформлен в срок, молодой француз может дебютировать за "горожан" на клубном чемпионате мира. Турнир стартует в США, где "Манчестер Сити" примет участие в качестве победителя Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

Райан Шерки с игроками сборной Франции. Фото: Reuters

В прошлом сезоне Райан Шерки стал одним из лучших игроков "Лиона". Он забил 12 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах всех турниров. Также молодой футболист уже успел дебютировать за взрослую сборную Франции, а после своего матча получил похвалу от экспертов и тренерского штаба.

Контракт с французским клубом был рассчитан до 2026 года, но амбиции игрока и интерес со стороны топ-клуба изменили вектор карьеры.

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