Головна Спорт Манчестер Сіті почав торги щодо трансферу Доннаруми

Манчестер Сіті почав торги щодо трансферу Доннаруми

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 20:06
Манчестер Сіті веде переговори з ПСЖ щодо Доннарумми
Джанлуїджі Доннарума. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" після купівлі воротаря Люки Шевальє влаштував проблеми для воротаря Джанлуїджі Доннаруми, який був основним минулого сезону. Італійця не беруть на гру за Суперкубок проти "Тоттенгема" та готові продати.

Використати ситуацію на власну користь хоче "Манчестер Сіті", де бразилець Едерсон провалив останній сезон, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:
Джанлуиджи Доннарума
Джанлуїджі Доннарума. Фото: Reuters

Доннарума може опинитись в "Ман Сіті"

За інформацією джерела, "Манчестер Сіті" розпочав контактувати з "ПСЖ" для з’ясування умов трансферу Доннарумми.

"ПСЖ" оцінює італійця приблизно в 50 мільйонів євро, що у "Ман Сіті" вважають завищеною сумою, оскільки у італійця залишився всього рік контракту. До того ж у ЗМІ фігурує інформація, що французи можуть відпустити його безкоштовно, щоб не платити 15 млн євро зарплати.

При цьому джерело вважає, що трансфер можливий лише за умови відходу їхнього основного воротаря Едерсона. Однак, це твердження викликає питання, оскільки в минулорічній формі бразилець не допоможе команді.

Також джерело зазначає, що "Челсі" не бере участі в гонці за Доннарумму.

Зазначимо, що найближчим часом Едерсон може перейти у "Галатасарай". Турки також цікавились Доннарумою, але лише як безкоштовним варіантом.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги заплановані виступи трьох українських стрибунок у висоту.

Боксер Олександр Усик наразі знаходиться на роздоріжжі — йому погрожують відібрати титул.

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума не може битися проти Усика — так вважає Рой Джонс-молодший.

Київський "Локомотив" влаштував скандал, оскільки "Шахтар" переманив їх тренера.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
