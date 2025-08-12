Манчестер Сіті веде переговори з ПСЖ щодо Доннарумми

Джанлуїджі Доннарума. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" після купівлі воротаря Люки Шевальє влаштував проблеми для воротаря Джанлуїджі Доннаруми, який був основним минулого сезону. Італійця не беруть на гру за Суперкубок проти "Тоттенгема" та готові продати.

Використати ситуацію на власну користь хоче "Манчестер Сіті", де бразилець Едерсон провалив останній сезон, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Доннарума може опинитись в "Ман Сіті"

За інформацією джерела, "Манчестер Сіті" розпочав контактувати з "ПСЖ" для з’ясування умов трансферу Доннарумми.

"ПСЖ" оцінює італійця приблизно в 50 мільйонів євро, що у "Ман Сіті" вважають завищеною сумою, оскільки у італійця залишився всього рік контракту. До того ж у ЗМІ фігурує інформація, що французи можуть відпустити його безкоштовно, щоб не платити 15 млн євро зарплати.

При цьому джерело вважає, що трансфер можливий лише за умови відходу їхнього основного воротаря Едерсона. Однак, це твердження викликає питання, оскільки в минулорічній формі бразилець не допоможе команді.

Також джерело зазначає, що "Челсі" не бере участі в гонці за Доннарумму.

Зазначимо, що найближчим часом Едерсон може перейти у "Галатасарай". Турки також цікавились Доннарумою, але лише як безкоштовним варіантом.

