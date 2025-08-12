Манчестер Сити ведет переговоры с ПСЖ по Доннарумме

Джанлуиджи Доннарума. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" после покупки вратаря Люки Шевалье устроил проблемы для вратаря Джанлуиджи Доннарумы, который был основным в прошлом сезоне. Итальянца не берут на игру за Суперкубок против "Тоттенхэма" и готовы продать.

Использовать ситуацию в свою пользу хочет "Манчестер Сити", где бразилец Эдерсон провалил последний сезон, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Доннарума может оказаться в "Ман Сити"

По информации источника, "Манчестер Сити" начал контактировать с "ПСЖ" для выяснения условий трансфера Доннаруммы.

"ПСЖ" оценивает итальянца примерно в 50 миллионов евро, что в "Ман Сити" считают завышенной суммой, поскольку у итальянца остался всего год контракта. К тому же в СМИ фигурирует информация, что французы могут отпустить его бесплатно, чтобы не платить 15 млн евро зарплаты.

При этом источник считает, что трансфер возможен лишь при условии ухода их основного вратаря Эдерсона. Однако, это утверждение вызывает вопросы, поскольку в прошлогодней форме бразилец не поможет команде.

Также источник отмечает, что "Челси" не участвует в гонке за Доннарумму.

Отметим, что в ближайшее время Эдерсон может перейти в "Галатасарай". Турки также интересовались Доннарумой, но только как бесплатным вариантом.

