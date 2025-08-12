Сафонов остался в ПСЖ несмотря на трансфер Забарного

Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Футболист сборной Украины Илья Забарный стал игроком французского "ПСЖ". Еще во время переговоров условием футболиста было отсутствие в команде российского вратаря Матвея Сафонова и парижане с этим согласились.

"ПСЖ" уже начало искать Сафонову новый клуб, но планы изменились, сообщил портал L'Équipe.

"ПСЖ" пробовал продать Сафонова в Галатасарай, но для турок он не был ни первой, ни второй опцией на позицию. Игрока готовы подписать российские "Спартак" и "Зенит".

Сафонов готов сидеть на скамейке, но в "ПСЖ"

Источники сообщили, что Сафонов отказался покидать французский клуб. После покупки Люка Шевалье парижане пытались убедить россиянина уйти, ища ему варианты трудоустройства, но Матвей, который комфортно чувствует себя в Париже и подтянул французский язык, решил остаться.

Матвей считает свою адаптацию удачной, хотя и имел лишь роль дублера Джанлуиджи Доннарумы.

В новом сезоне основным вратарем станет новобранец "ПСЖ" Люка Шевалье, а Сафонов будет вторым вратарем.

Однако, существует возможность, что Доннарума не покинет команду и следующий сезон он будет вторым вратарем, а Сафонов третьим без шанса сыграть хотя бы в одном матче.

