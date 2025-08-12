Відео
Головна Спорт Росіянин Сафонов категорично відмовився покидати ПСЖ

Росіянин Сафонов категорично відмовився покидати ПСЖ

Дата публікації: 12 серпня 2025 17:24
Сафонов залишився в ПСЖ попри трансфер Забарного
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Футболіст збірної України Ілля Забарний став гравцем французького "ПСЖ". Ще під час перемовин умовою футболіста була відсутність в команді російського воротаря Матвія Сафонова і парижани з цим погодились.

"ПСЖ" вже почало шукати Сафонову новий клуб, але плани змінились, повідомив портал L'Équipe.

"ПСЖ" пробував продати Сафонова в Галатасарай, але для турків він не був ні першою, ні другою опцією на позицію. Гравця готові підписати російські "Спартак" та "Зеніт".

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов готовий сидіти на лавці, але в "ПСЖ"

Джерела повідомили, що Сафонов відмовився покидати французький клуб. Після покупки Люка Шевалье парижани намагалися переконати росіянина піти, шукаючи йому варіанти працевлаштування, але Сафонов, який комфортно почувається в Парижі та підтягнув французьку мову, вирішив залишитися.

Матвій вважає свою адаптацію вдалою, хоча й мав лише роль дублера Джанлуїджі Доннаруми.

В новому сезоні основним воротарем стане новобранець "ПСЖ" Люка Шевалье, а Сафонов буде другим воротарем.

Однак, існує можливість, що Доннарума не покине команду і наступний сезон він буде другим воротарем, а Сафонов третім без шансу зіграти хоча б в одному матчі.

