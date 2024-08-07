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Манчестер Сіті продав зірку в Атлетіко майже за 100 млн євро

7 серпня 2024 14:04
Валерій Ковалевич - Редактор
Хуліан Альварес перейшов до Атлетико з Манчестер Сіті за 95 млн євро
Хуліан Альварес переїхав до Іспанії. Фото: Reuters/Vincent Carchietta
Валерій Ковалевич - Редактор

Мадридський "Атлетіко" продовжує активно вести літню трансферну кампанію. Іспанський клуб підписав контракт з однією із зірок світового футболу.

Чемпіон світу 2022 року став футболістом "Атлетіко", повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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"Атлетіко" після невдалих переговорів з Артемом Довбиком підписав одразу двох форвардів. Футболістами мадридського клубу стали Александер Серлот із "Вільярреалу" та Хуліан Альварес із "Манчестер Сіті".

Хуліан Альварес
Хуліан Альварес в Копа Америка. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Деталі угоди щодо Альваресу

Аргентинський форвард, який цього літа взяв участь у Копа Америка та Олімпійських іграх, попросив керівництво "Манчестер Сіті" відпустити його до іншого клубу. Через конкуренцію з Ерлінгом Голанном Хуліан Альварес отримував менше ігрового часу, ніж хотів.

"Манчестер Сіті" влаштувало пропозицію від мадридського "Атлетіко". Англійський клуб отримав за 24-річного футболіста 75 млн євро. Ще 20 млн євро "містяни" можуть отримати як бонуси.

Заради трансферу до "Атлетико" Альварес відмовився від щедрої пропозиції французького "ПСЖ". Минулого сезону аргентинець забив 19 голів і зробив 13 результативних передач у 54 матчах.

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спорт футбол Футбол трансфери Манчестер Сіті Атлетико Мадрид Хуліан Альварес

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