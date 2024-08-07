Хулиан Альварес перешел в Атлетико из Манчестер Сити за 95 млн евро

Хулиан Альварес переехал в Испанию. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Мадридский "Атлетико" продолжает активно вести летнюю трансферную кампанию. Испанский клуб подписал контракт с одной из звезд мирового футбола.

Чемпион мира 2022 года стал футболистом "Атлетико", сообщает журналист Фабрицио Романо.

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"Атлетико" после неудачных переговоров с Артемом Довбиком подписал сразу двух форвардов. Футболистами мадридского клуба стали Александер Серлот из "Вильярреала" и Хулиан Альварес из "Манчестер Сити".

Хулиан Альварес на Копа Америка. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Детали сделки по Альваресу

Аргентинский форвард, который этим летом принял участие в Копа Америка и Олимпийских играх, попросил руководство "Манчестер Сити" отпустить его в другой клуб. Из-за конкуренции с Эрлингом Холанном Хулиан Альварес получал меньше игрового времени, чем хотел.

"Манчестер Сити" устроил предложение от мадридского "Атлетико". Английский клуб получил за 24-летнего футболиста 75 млн евро. Еще 20 млн евро "горожане" могут получить в качестве бонусов.

Ради трансфера в "Атлетико" Альварес отказался от щедрого предложения французского "ПСЖ". В прошлом сезоне аргентинец забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах.

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