Хулиан Альварес перешел в Атлетико из Манчестер Сити за 95 млн евро

Манчестер Сити продал звезду в Атлетико почти за 100 млн евро
Мадридский "Атлетико" продолжает активно вести летнюю трансферную кампанию. Испанский клуб подписал контракт с одной из звезд мирового футбола.
Чемпион мира 2022 года стал футболистом "Атлетико", сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Атлетико" после неудачных переговоров с Артемом Довбиком подписал сразу двух форвардов. Футболистами мадридского клуба стали Александер Серлот из "Вильярреала" и Хулиан Альварес из "Манчестер Сити".
Детали сделки по Альваресу
Аргентинский форвард, который этим летом принял участие в Копа Америка и Олимпийских играх, попросил руководство "Манчестер Сити" отпустить его в другой клуб. Из-за конкуренции с Эрлингом Холанном Хулиан Альварес получал меньше игрового времени, чем хотел.
"Манчестер Сити" устроил предложение от мадридского "Атлетико". Английский клуб получил за 24-летнего футболиста 75 млн евро. Еще 20 млн евро "горожане" могут получить в качестве бонусов.
Ради трансфера в "Атлетико" Альварес отказался от щедрого предложения французского "ПСЖ". В прошлом сезоне аргентинец забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах.
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