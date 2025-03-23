Чи перейде Трубін у Манчестер Сіті — ключова умова трансферу

МанСіті спробує підписати Трубіна, але є нюанс
Один із ключових гравців збірної України з футболу скоро може змінити клуб. На нього є претенденти.
Англійський "Манчестер Сіті" може спробувати підписати голкіпера збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна, пише Glorioso 1904.
Переговори можуть розпочатись за однієї умови. І вона не залежить від самого Трубіна.
Трубін та "Манчестер Сіті"
Команда Пепа Гвардіоли зараз бореться за воротаря "Роми" Міле Свілара. На даний момент ближчими до його підписання є представники "Челсі".
У разі, якщо Свілара підписати не вдасться, "Сіті" може почати переговори щодо Трубіна.
Шанси на появу нового голкіпера у "Манчестер Сіті" збільшує той факт, що нинішній воротар команди Едерсон близький до відходу.
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