Перейдет ли Трубин в Манчестер Сити — ключевое условие трансфера

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Один из ключевых игроков сборной Украины по футболу скоро может сменить клуб. На него есть претенденты.

Английский "Манчестер Сити" может попытаться подписать голкипера сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина, пишет Glorioso 1904.

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Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Трубин и "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы сейчас борется за вратаря "Ромы" Миле Свилара. На данный момент ближе к его подписанию являются представители "Челси".

В случае, если Свилара подписать не удастся, "Сити" может начать переговоры по Трубину.

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