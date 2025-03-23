Перейдет ли Трубин в Манчестер Сити — ключевое условие трансфера

МанСити попытается подписать Трубина, но есть нюанс
Один из ключевых игроков сборной Украины по футболу скоро может сменить клуб. На него есть претенденты.
Английский "Манчестер Сити" может попытаться подписать голкипера сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолия Трубина, пишет Glorioso 1904.
Переговоры могут начаться при одном условии. И оно не зависит от самого Трубина.
Трубин и "Манчестер Сити"
Команда Пепа Гвардиолы сейчас борется за вратаря "Ромы" Миле Свилара. На данный момент ближе к его подписанию являются представители "Челси".
В случае, если Свилара подписать не удастся, "Сити" может начать переговоры по Трубину.
Шансы на появление нового голкипера в "Манчестер Сити" увеличивает тот факт, что нынешний вратарь команды Эдерсон близок к уходу.
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