Маркевич пояснив виліт Реала з Ліги чемпіонів після поразки від Арсеналу

Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"

В Лізі чемпіонів завершились чвертьфінали. Найбільшою сенсацією став виліт мадридського "Реалу" від "Арсеналу".

Про цей матч в коментарі Sport.ua висловився колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич.

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Маркевич знайшов проблему "Реалу"

За словами Маркевича, "Реал", як чинний чемпіон, попри підсилення атаками Кіліаном Мбаппе, не впорався через внутрішні проблеми.

"Здавалося, "Реал" зробив усе, щоб зберегти титул, але "Арсенал" виявився сильнішим. Повернення лідерів — Едегора, Саки, Мартінеллі — дозволило "гармашам" дати бій. Едегор — справжній диригент, його дії нестандартні", — зазначив Маркевич.

Фахівець звернув увагу на епізод із пенальті, коли Сака невдало виконав "паненку", але зумів виправитися, забивши гол. Тренер відзначив, що той пенальті не зламав гру.

Маркевич вважає, що "Реал" провалився через коротку лаву запасних, слабкість позицій, зокрема правого захисника, та внутрішні конфлікти. Негативно на команді відзначились розмови про зміну тренера й продаж гравців.

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