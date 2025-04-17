Маркевич объяснил вылет Реала из Лиги чемпионов после поражения от Арсенала

Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"

В Лиге чемпионов завершились четвертьфиналы. Самой большой сенсацией стал вылет мадридского "Реала" от "Арсенала".

Об этом матче в комментарии Sport.ua высказался бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

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Маркевич нашел проблему "Реала"

По словам Маркевича, "Реал", как действующий чемпион, несмотря на усиление атаками Килианом Мбаппе, не справился из-за внутренних проблем.

"Казалось, "Реал" сделал все, чтобы сохранить титул, но "Арсенал" оказался сильнее. Возвращение лидеров — Эдегора, Саки, Мартинелли — позволило "пушкарям" дать бой. Эдегор — настоящий дирижер, его действия нестандартные", — отметил Маркевич.

Специалист обратил внимание на эпизод с пенальти, когда Сака неудачно исполнил "паненку", но сумел исправиться, забив гол. Тренер отметил, что тот пенальти не сломал игру.

Маркевич считает, что "Реал" провалился из-за короткой скамейки запасных, слабости позиций, в частности правого защитника, и внутренних конфликтов. Негативно на команде отметились разговоры о смене тренера и продаже игроков.

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