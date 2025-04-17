Маркевич объяснил вылет Реала из Лиги чемпионов после поражения от Арсенала

Маркевич назвал главную проблему Реала в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов завершились четвертьфиналы. Самой большой сенсацией стал вылет мадридского "Реала" от "Арсенала".
Об этом матче в комментарии Sport.ua высказался бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич.
Маркевич нашел проблему "Реала"
По словам Маркевича, "Реал", как действующий чемпион, несмотря на усиление атаками Килианом Мбаппе, не справился из-за внутренних проблем.
"Казалось, "Реал" сделал все, чтобы сохранить титул, но "Арсенал" оказался сильнее. Возвращение лидеров — Эдегора, Саки, Мартинелли — позволило "пушкарям" дать бой. Эдегор — настоящий дирижер, его действия нестандартные", — отметил Маркевич.
Специалист обратил внимание на эпизод с пенальти, когда Сака неудачно исполнил "паненку", но сумел исправиться, забив гол. Тренер отметил, что тот пенальти не сломал игру.
Маркевич считает, что "Реал" провалился из-за короткой скамейки запасных, слабости позиций, в частности правого защитника, и внутренних конфликтов. Негативно на команде отметились разговоры о смене тренера и продаже игроков.
Напомним, Микель Артета сделал очень важное заявление после матча с "Реалом".
В мадридском "Реале" приняли решение относительно будущего Карло Анчелотти в команде.
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал игру испанской команды в нынешнем сезоне.
Артем Милевский показал, ресторан защитника сборной Украины Александра Зинченко.
Читайте Новини.LIVE!