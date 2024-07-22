Маркевич назвав команду, яка має замінити Дніпро-1 в УПЛ

Колишній тренер "Дніпра" Мирон Маркевич. Фото: пресслужба "Карпат"

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич шкодує щодо ліквідації СК "Дніпро-1". Досвідчений фахівець назвав команду, яка має здобути місце в елітному дивізіоні українського футболу.

Найближчим часом буде відомо, яка команда займе місце "Дніпра-1" в УПЛ, повідомляє UA-Футбол.

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Мирон Маркевич працював із багатьма українськими командами. Він досяг великих успіхів з "Дніпром", який був попередником СК "Дніпро-1" в УПЛ. Досвідчений наставник вважає, що вакантне місце в елітному дивізіоні має зайняти "Минай".

"Дніпро-1" після другого місця в УПЛ у сезоні 2022/2023. Фото: пресслужба клубу

Аргументи Маркевича на користь закарпатців

Колишній головний тренер "Карпат" вважає, що за спортивним принципом в УПЛ має заявити "Минай". Рішення з цього питання буде ухвалено у понеділок, 22 липня.

На думку Маркевича, саме "Минай" попри всі проблеми в клубі має провести сезон 2024/2025 у Прем'єр-лізі. Желько Любенович зробив колосальну роботу в команді, але не зміг врятувати її від вильоту. Багато футболістів перейшли до інших клубів. Однак повернення до УПЛ має позитивно позначитися на клубі.

При цьому Маркевич переконаний, що "Минай" має виступати не у Львові на більш сучасному стадіоні, а у себе вдома на Закарпатті. На думку тренера, не можна позбавляти команду підтримки рідних уболівальників, які завжди змушують футболістів "Минаю" грати краще.

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