Маркевич назвал команду, которая должна заменить Днепр-1 в УПЛ

Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич. Фото: пресс-служба "Карпат"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич сожалеет о ликвидации СК "Днепр-1". Опытный специалист назвал команду, которая должна получить место в элитном дивизионе украинского футбола.

В ближайшее время будет известно, какая команда займет место "Днепра-1" в УПЛ, сообщает UA-Футбол.

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Мирон Маркевич работал со многими украинскими командами. Он добился больших успехов с "Днепром", который был предшественником СК "Днепр-1" в УПЛ. Опытный наставник считает, что вакантное место в элитном дивизионе должен занять "Минай".

"Днепр-1" после второго места в УПЛ в сезоне 2022/2023. Фото: пресс-служба клуба

Доводы Маркевича в пользу закарпатцев

Бывший главный тренер "Карпат" считает, что по спортивному принципу в УПЛ должны заявить "Минай". Решение по этому вопросу будет принято в понедельник, 22 июля.

Согласно мнению Маркевича, именно "Минай" несмотря на все проблемы в клубе должен провести сезон 2024/2025 в Премьер-лиге. Желько Любенович проделал колоссальную работу в команде, но не смог спасти ее от вылета. Многие футболисты перешли в другие клубы. Однако возвращение в УПЛ должен положительно сказаться на клубе.

При этом Маркевич убежден, что "Минай" должен выступать не во Львове на более современном стадион, а у себя дома в Закарпатье. По мнению тренера, нельзя лишать команду поддержки родных болельщиков, которые всегда заставляют футболистов "Миная" играть лучше.

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