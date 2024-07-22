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Маркевич назвал команду, которая заменит Днепр-1 по спортивному принципу

22 июля 2024 11:34
Валерий Ковалевич - Редактор
Маркевич назвал команду, которая должна заменить Днепр-1 в УПЛ
Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич. Фото: пресс-служба "Карпат"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич сожалеет о ликвидации СК "Днепр-1". Опытный специалист назвал команду, которая должна получить место в элитном дивизионе украинского футбола.

В ближайшее время будет известно, какая команда займет место "Днепра-1" в УПЛ, сообщает UA-Футбол.  

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Мирон Маркевич работал со многими украинскими командами. Он добился больших успехов с "Днепром", который был предшественником СК "Днепр-1" в УПЛ. Опытный наставник считает, что вакантное место в элитном дивизионе должен занять "Минай". 

Днепр-1
"Днепр-1" после второго места в УПЛ в сезоне 2022/2023. Фото: пресс-служба клуба

Доводы Маркевича в пользу закарпатцев 

Бывший главный тренер "Карпат" считает, что по спортивному принципу в УПЛ должны заявить "Минай". Решение по этому вопросу будет принято в понедельник, 22 июля. 

Согласно мнению Маркевича, именно "Минай" несмотря на все проблемы в клубе должен провести сезон 2024/2025 в Премьер-лиге. Желько Любенович проделал колоссальную работу в команде, но не смог спасти ее от вылета. Многие футболисты перешли в другие клубы. Однако возвращение в УПЛ должен положительно сказаться на клубе. 

При этом Маркевич убежден, что "Минай" должен выступать не во Львове на более современном стадион, а у себя дома в Закарпатье. По мнению тренера, нельзя лишать команду поддержки родных болельщиков, которые всегда заставляют футболистов "Миная" играть лучше. 

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

спорт футбол УПЛ Минай Днепр-1 тренер Мирон Маркевич

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