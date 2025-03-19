Маркевич назвав якість збірної України, яка допоможе в матчі з Бельгією

Ярмоленко, Забарний та Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич збирається відвідати матч команди проти Бельгії в іспанському місті Мурсія. Наставник чекає змістовної гри від підопічних Сергія Реброва.

Маркевич пояснив, що може принести успіх "синьо-жовтим" у цьому протистоянні, повідомляє Sport.ua.

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У четвер, 20 березня, збірна України зіграє в Іспанії проти Бельгії в першому поєдинку плей-офф Ліги Націй. Мирон Маркевич шкодує, що зустріч відбудеться не на українському стадіоні, де вболівальники стали б частиною гри й могли б вплинути на неї. Однак наставник вірить у команду Сергія Реброва і знає, що в неї є шанс на успіх.

Тренер Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як має зіграти збірна України

На думку тренера, брак ігрової практики в клубах не повинен позначитися на діях футболістів національної команди в поєдинку проти Бельгії. У підопічних Сергія Реброва підвищена мотивація, оскільки вони вийдуть на поле, щоб зробити подарунок своїй країні та її жителям.

Маркевич попросив уникнути недооцінки збірної Бельгії. Нещодавня зміна тренера в цій команді може позначитися на її грі, однак у складі "червоних дияволів" діють зірки світового футболу, які вміють справлятися з обставинами.

Мирон Маркевич під час товариського матчу. Фото: УНІАН

Тренер заявив, що у збірної України є шанс уникнути негативного результату. Футболістам необхідно не забувати про надійну гру в обороні й регулярно проводити контратаки, які є фірмовою відмінною рисою "синьо-жовтих". На думку Маркевича, результат протистояння буде визначено в матчі-відповіді.

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