Маркевич назвал качество сборной Украины, которое поможет в матче с Бельгией

Ярмоленко, Забарный и Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич собирается посетить матч команды против Бельгии в испанском городе Мурсия. Наставник ждет содержательной игры от подопечных Сергея Реброва.

Маркевич объяснил, что может принести успех "сине-желтым" в этом противостоянии, сообщает Sport.ua.

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В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет в Испании против Бельгии в первом поединке плей-офф Лиги Наций. Мирон Маркевич сожалеет, что встреча пройдет не на украинском стадионе, где болельщики стали бы частью игры и могли бы оказать на нее влияние. Однако наставник верит в команду Сергея Реброва и знает, что у нее есть шанс на успех.

Тренер Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как должна сыграть сборная Украины

По мнению тренера, недостаток игровой практики в клубах не должен сказаться на действиях футболистов национальной команды в поединке против Бельгии. У подопечных Сергея Реброва повышена мотивация, поскольку они выйдут на поле, чтобы сделать подарок своей стране и ее жителям.

Маркевич попросил избежать недооценки сборной Бельгии. Недавняя смена тренера в этой команде может сказаться на ее игре, однако в составе "красных дьяволов" действуют звезды мирового футбола, которые умеют справляться с обстоятельствами.

Мирон Маркевич во время товарищеского матча. Фото: УНИАН

Тренер заявил, что у сборной Украины есть шанс избежать негативного результата. Футболистам необходимо не забывать про надежную игру в обороне и регулярно проводить контратаки, которые являются фирменной отличительной чертой "сине-желтых". По мнению Маркевича, исход противостояния будет определен в ответном матче.

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