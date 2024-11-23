Маркевич попередив Реброва після жеребкування Ліги Націй

Іван Калюжний та Володимир Бражко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про підсумки жеребкування Ліги Націй. Команда Сергія Реброва зіграє у плей-офф турніру з бельгійцями.

Маркевич вважає цей жереб найгіршим із можливих, повідомляє "Футбол 24".

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Відомий український тренер Мирон Маркевич був засмучений тим, що збірній України під час жеребкування плей-офф Ліги Націй дісталася національна команда Бельгії. Експерт вважає, що Шотландія, Сербія чи Угорщина могли б завдати "синьо-жовтим" менше проблем.

Збірна України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич назвав рецепт перемоги

Мирон Маркевич вважає, що збірній України буде складно обіграти бельгійців, оскільки у кожній лінії ця команда має зірки світового футболу. Проте підопічні Сергія Реброва матиме шанс на перемогу.

Екснаставник "Карпат" зазначив, що представники Бельгії були розчаровані тим, що жереб визначив їм суперники в Україні. Вони теж розуміють, що доведеться зіграти із сильним противником. А команда Доменіко Тедеско теж має проблеми.

Маркевич вважає, що українці мають вивчити слабкі сторони суперника та скористатися його помилками. Протистояння розпочнеться лише навесні 2025 року, а за чотири місяці багато може статися. Збірній України необхідно добре підготуватися та налаштуватися на матчі.

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