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Маркевич пояснив, чим збірна Бельгії є небезпечною для України

23 листопада 2024 10:21
Станіслав Костюк - Редактор
Маркевич попередив Реброва після жеребкування Ліги Націй
Іван Калюжний та Володимир Бражко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про підсумки жеребкування Ліги Націй. Команда Сергія Реброва зіграє у плей-офф турніру з бельгійцями.

Маркевич вважає цей жереб найгіршим із можливих, повідомляє "Футбол 24".

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Відомий український тренер Мирон Маркевич був засмучений тим, що збірній України під час жеребкування плей-офф Ліги Націй дісталася національна команда Бельгії. Експерт вважає, що Шотландія, Сербія чи Угорщина могли б завдати "синьо-жовтим" менше проблем.

Збірна України
Збірна України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич назвав рецепт перемоги

Мирон Маркевич вважає, що збірній України буде складно обіграти бельгійців, оскільки у кожній лінії ця команда має зірки світового футболу. Проте підопічні Сергія Реброва матиме шанс на перемогу.

Екснаставник "Карпат" зазначив, що представники Бельгії були розчаровані тим, що жереб визначив їм суперники в Україні. Вони теж розуміють, що доведеться зіграти із сильним противником. А команда Доменіко Тедеско теж має проблеми.

Маркевич вважає, що українці мають вивчити слабкі сторони суперника та скористатися його помилками. Протистояння розпочнеться лише навесні 2025 року, а за чотири місяці багато може статися. Збірній України необхідно добре підготуватися та налаштуватися на матчі.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до списку потенційних новачків відомого іспанського клубу.

Захисник збірної України Віталій Міколенко згадав, що сказав Сергій Ребров команді після важливих перемог.

Йожеф Сабо назвав шанси збірної України на перемогу над Бельгією у плей-офф Ліги Націй.

Португалець Кріштіану Роналду отримав пропозицію повернутися до Європи від одного зі своїх колишніх тренерів.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Мирон Маркевич Збірна Бельгії по футболу

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