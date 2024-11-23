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Маркевич объяснил, чем сборная Бельгии опасна для Украины

23 ноября 2024 10:21
Станислав Костюк - Редактор
Маркевич предупредил Реброва после жеребьевки Лиги Наций
Иван Калюжный и Владимир Бражко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги Наций. Команда Сергея Реброва сыграет в плей-офф турнира с бельгийцами.

Маркевич считает этот жребий худшим из возможных, сообщает "Футбол 24". 

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Известный украинский тренер Мирон Маркевич был расстроен тем, что сборной Украины во время жеребьевки плей-офф Лиги Наций досталась национальная команда Бельгии. Эксперт считает, что Шотландия, Сербия или Венгрия могли бы доставить "сине-желтым" меньше проблем. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич назвал рецепт победы 

Мирон Маркевич считает, что сборной Украины будет сложно обыграть бельгийцев, поскольку в каждой линии у этой команды собраны звезды мирового футбола. Однако у подопечных Сергея Реброва будет шанс на победу. 

Экс-наставник "Карпат" отметил, что представители Бельгии были разочарованы тем, что жребий определил им в соперники Украину. Они тоже понимают, что придется сыграть с сильным противником. А у команды Доменико Тедеско тоже есть проблемы. 

Маркевич считает, что украинцы должны изучить слабые стороны соперника и воспользоваться его ошибками. Противостояние начнется только весной 2025 года, а за четыре месяца многое может произойти. Сборной Украины необходимо хорошо подготовиться и настроиться на матчи. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вошел в список потенциальных новичков известного испанского клуба

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил, что сказал Сергей Ребров команде после важной победы. 

Йожеф Сабо назвал шансы сборной Украины на победу над Бельгией в плей-офф Лиги Наций. 

Португалец Криштиану Роналду получил предложение вернуться в Европу от одного из своих бывших тренеров. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Мирон Маркевич Сборная Бельгии по футболу

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