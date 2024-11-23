Маркевич предупредил Реброва после жеребьевки Лиги Наций

Иван Калюжный и Владимир Бражко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги Наций. Команда Сергея Реброва сыграет в плей-офф турнира с бельгийцами.

Маркевич считает этот жребий худшим из возможных, сообщает "Футбол 24".

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Известный украинский тренер Мирон Маркевич был расстроен тем, что сборной Украины во время жеребьевки плей-офф Лиги Наций досталась национальная команда Бельгии. Эксперт считает, что Шотландия, Сербия или Венгрия могли бы доставить "сине-желтым" меньше проблем.

Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич назвал рецепт победы

Мирон Маркевич считает, что сборной Украины будет сложно обыграть бельгийцев, поскольку в каждой линии у этой команды собраны звезды мирового футбола. Однако у подопечных Сергея Реброва будет шанс на победу.

Экс-наставник "Карпат" отметил, что представители Бельгии были разочарованы тем, что жребий определил им в соперники Украину. Они тоже понимают, что придется сыграть с сильным противником. А у команды Доменико Тедеско тоже есть проблемы.

Маркевич считает, что украинцы должны изучить слабые стороны соперника и воспользоваться его ошибками. Противостояние начнется только весной 2025 года, а за четыре месяца многое может произойти. Сборной Украины необходимо хорошо подготовиться и настроиться на матчи.

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