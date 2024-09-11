Маркевич назвав головну помилку команди Реброва у матчі з Чехією

Віталій Миколенко сперечається із суперником. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич побачив покращення у грі команди Сергія Реброва у матчі з Чехією. Експерт вважає, що "синьо-жовті" провели якісніший поєдинок, попри чергову поразку.

Маркевич ретельно проаналізував гру збірної України та розповів, як виправити помилки, повідомляє Sport.ua.

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Досвідчений тренер не сумнівається у тому, що Сергій Ребров та його помічники провели розбір поєдинку проти Албанії. Мирон Маркевич вважає, що було зроблено правильні висновки. "Синьо-жовті" зіграли проти Чехії у якісніший футбол, але не зуміли позбутися всіх помилок і зазнали поразки.

Микола Шапаренко допомагає оборонцям оборонятися. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Що Маркевич сказав про гру збірної України

Екснаставник "Карпат" вважає, що Ребров так і не зумів налагодити взаємодії футболістів під час оборони за стандартних положень. Чехи реалізували моменти, створені саме після розіграшу штрафних або вкидання м'яча з ауту.

"Ситуація ще не критична, її можна виправити. Деякі позиції справді вимагають посилення. Важливо до жовтневого протистояння з грузинами підійти у належних психологічних кондиціях. Суперник дуже впевнений у своїх силах. Наші хлопці повинні пам'ятати, що успішний виступ у Лізі націй може стати в пригоді. у здобутті путівки на чемпіонат світу", — нагадав Маркевич.

Анатолій Трубін готується відбити удар суперника. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Експерт заявив, що головним завданням Сергія Реброва є успішна кваліфікація на ЧС-2026. Маркевич сподівається, що нинішнє покоління збірної України доведе, що не переоцінене.

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