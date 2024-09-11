Маркевич назвал главную ошибку команды Реброва в матче с Чехией

Виталий Миколенко спорит с соперником. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич увидел улучшения в игре команды Сергея Реброва в матче с Чехией. Эксперт считает, что "сине-желтые" провели более качественный поединок несмотря на очередное поражение.

Маркевич тщательно проанализировал игру сборной Украины и рассказал, как исправить ошибки, сообщает Sport.ua.

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Опытный тренер не сомневается в том, что Сергей Ребров и его помощники провели разбор поединка против Албании. Мирон Маркевич считает, что были сделаны правильные выводы. "Сине-желтые" сыграли против Чехии в более качественный футбол, но не сумели избавиться от всех ошибок и потерпели поражение.

Николай Шапаренко помогает защитникам обороняться. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Что Маркевич сказал об игре сборной Украины

Экс-наставник "Карпат" считает, что Ребров так и не сумел наладить взаимодействия футболистов во время обороны при стандартных положениях. Чехи реализовали моменты, которые были созданы как раз после розыгрыша штрафных или вбрасывания мяча из аута.

"Ситуация еще не критическая, ее можно исправить. Некоторые позиции, действительно, требуют усиления. Важно к октябрьскому противостоянию с грузинами подойти в надлежащих психологических кондициях. Соперник очень уверен в своих силах. Наши ребята должны помнить, что успешное выступление в Лиге наций может пригодиться в завоевании путевки на чемпионат мира", — напомнил Маркевич.

Анатолий Трубин готовится отразить удар соперника. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Эксперт заявил, что главной задачей Сергея Реброва является успешная квалификация на ЧМ-2026. Маркевич надеется, что нынешнее поколение сборной Украины докажет, что не является переоцененным.

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