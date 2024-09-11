Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Маркевич объяснил, как можно исправить проблемы сборной Украины arrow

Маркевич объяснил, как можно исправить проблемы сборной Украины

11 сентября 2024 13:19
Валерий Ковалевич - Редактор
Маркевич назвал главную ошибку команды Реброва в матче с Чехией
Виталий Миколенко спорит с соперником. Фото: instagram.com/ceskarepre/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич увидел улучшения в игре команды Сергея Реброва в матче с Чехией. Эксперт считает, что "сине-желтые" провели более качественный поединок несмотря на очередное поражение. 

Маркевич тщательно проанализировал игру сборной Украины и рассказал, как исправить ошибки, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Опытный тренер не сомневается в том, что Сергей Ребров и его помощники провели разбор поединка против Албании. Мирон Маркевич считает, что были сделаны правильные выводы. "Сине-желтые" сыграли против Чехии в более качественный футбол, но не сумели избавиться от всех ошибок и потерпели поражение. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко помогает защитникам обороняться. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Что Маркевич сказал об игре сборной Украины 

Экс-наставник "Карпат" считает, что Ребров так и не сумел наладить взаимодействия футболистов во время обороны при стандартных положениях. Чехи реализовали моменты, которые были созданы как раз после розыгрыша штрафных или вбрасывания мяча из аута. 

"Ситуация еще не критическая, ее можно исправить. Некоторые позиции, действительно, требуют усиления. Важно к октябрьскому противостоянию с грузинами подойти в надлежащих психологических кондициях. Соперник очень уверен в своих силах. Наши ребята должны помнить, что успешное выступление в Лиге наций может пригодиться в завоевании путевки на чемпионат мира", — напомнил Маркевич.

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин готовится отразить удар соперника. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Эксперт заявил, что главной задачей Сергея Реброва является успешная квалификация на ЧМ-2026. Маркевич надеется, что нынешнее поколение сборной Украины докажет, что не является переоцененным.

Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Болельщики сборной Украины бросали предметы в Ярмоленко и ругались с футболистами. 

Зинченко объяснил, почему проиграла сборная Украины и что будет с командой.

Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва.

Шевченко признался, почему в начале года переехал жить из Лондона в Киев.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Мирон Маркевич Сборная Чехии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:13 Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции

14:11 Образовательный омбудсмен объяснил, обязательно ли носить школьную форму

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

14:01 Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

14:00 В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

13:47 Одесский припортовый завод возобновил производство — но есть проблема

Text

13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

13:33 Во Львовской области водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка

14:13 Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции

14:11 Образовательный омбудсмен объяснил, обязательно ли носить школьную форму

14:01 Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

14:00 В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно

13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

13:47 Одесский припортовый завод возобновил производство — но есть проблема

13:33 Во Львовской области водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка

13:29 В Харьковской области в селе произошел масштабный пожар — появились фото и видео

13:19 Маркевич объяснил, как можно исправить проблемы сборной Украины

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит