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Маркевич прокоментував чутки про трансфер ексзірки Динамо до Карпат

26 квітня 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маркевич прокоментував чутки про трансфер ексзірки Динамо до Карпат
Мирон Маркевич під час матчу "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко може продовжити кар'єру у "Карпатах". Львівський клуб готується до повернення до української Прем'єр-ліги.

Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокоментував цю інформацію в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Минулого літа Денис Бойко перейшов із київського "Динамо" до "Полісся". Контракт 36-річного голкіпера із житомирським клубом закінчиться за декілька місяців. Чутки вже відправляють досвідченого футболіста до амбітних "Карпат".

Денис Бойко може перейти до Карпат
Денис Бойко під час тренування. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Що Маркевич сказав про Бойка

Головний тренер львівської команди Мирон Маркевич заявив, що не спілкувався із керівництвом клубу з приводу трансферу Дениса Бойка. Наставник назвав цю інформацію чутками, які не мають реальних підстав.

Маркевич спокійно ставиться до таких процесів у футболі. Тренер категорично спростував можливість запрошення до клубу досвідченого футболіста. Він заявив, що львів'яни не ведуть жодних переговорів із "Поліссям" і самим Бойком.

За п'ять турів до кінця сезону у Першій лізі "Карпати" посідають перше місце у турнірній таблиці. Вони випереджають найближчого суперника на 11 балів.

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спорт
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Футбол трансфери
Денис Бойко
Мирон Маркевич

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