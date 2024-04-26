Маркевич прокоментував чутки про трансфер ексзірки Динамо до Карпат
Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко може продовжити кар'єру у "Карпатах". Львівський клуб готується до повернення до української Прем'єр-ліги.
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокоментував цю інформацію в інтерв'ю офіційному сайту клубу.
Минулого літа Денис Бойко перейшов із київського "Динамо" до "Полісся". Контракт 36-річного голкіпера із житомирським клубом закінчиться за декілька місяців. Чутки вже відправляють досвідченого футболіста до амбітних "Карпат".
Що Маркевич сказав про Бойка
Головний тренер львівської команди Мирон Маркевич заявив, що не спілкувався із керівництвом клубу з приводу трансферу Дениса Бойка. Наставник назвав цю інформацію чутками, які не мають реальних підстав.
Маркевич спокійно ставиться до таких процесів у футболі. Тренер категорично спростував можливість запрошення до клубу досвідченого футболіста. Він заявив, що львів'яни не ведуть жодних переговорів із "Поліссям" і самим Бойком.
За п'ять турів до кінця сезону у Першій лізі "Карпати" посідають перше місце у турнірній таблиці. Вони випереджають найближчого суперника на 11 балів.
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